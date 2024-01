5,7 milliárd forintos tőkeemelés jön az AutoWallisnál

5,7 milliárd forintos tőkeemeléssel támogatja a fő tulajdonos az AutoWallis nemzetközi növekedési terveit. A cég a rendelkezésére álló forrásokból többek között gyorsítani akarja kiskereskedelmi tevékenységének nemzetközi terjeszkedését, nagykereskedelmi üzletága pedig a meglévők mellett további ázsiai autómárkák régiós képviseletének kiterjesztését is tervezi.

A Wallis Csoport hosszú távú, stratégiai befektetésként tekint az AutoWallis Nyrt.-ben meglévő befektetésére, így támogatja annak régiós növekedési terveit, melyhez 5,7 milliárd forintnyi friss tőkét biztosít

– mondta el Czibere Tamás, a Wallis Tőkeholding Zrt. vezérigazgatója.

A mostani tőkeemelés keretében a Wallis Tőkeholding Zrt. az elmúlt 30 nap tőzsdei átlagárán, 122,8 forinton szerez 46 416 938 darab részvényt, melyekre vonatkozóan 12 hónapos lock upot vállal.

A készpénzes tőkeemelésből befolyó friss tőke tovább javítja az AutoWallis jelenleg is erős mérlegstruktúráját, így a vállalat a következő években még dinamikusabb nemzetközi, régiós növekedést valósíthat meg

– mondta el a lépés kapcsán Müllner Zsolt, az AutoWallis Nyrt. Igazgatóságának elnöke, majd hozzátette, hogy a társaság sikeresen hajtja végre intenzív növekedési stratégiáját, melyhez részben a tőkepiacról biztosítja a forrásokat, azonban egyre jelentősebb mértékben járul hozzá a társaság által megtermelt nyereség is.

Az AutoWallis 2022-ben 14,5 milliárd forintos EBITDA-t ért el 270 milliárd forintos árbevétel mellett, amit már a 2023-as első háromnegyedévben túlszárnyalt 17,5 milliárd forintos EBITDA-val és 283 milliárd forintos, közel 60 százalékban külföldről származó árbevétellel. A rekorderedmények alapján az AutoWallis a 2019-es tőzsdére lépéskor meghirdetett, majd 2021-ben felfelé módosított növekedési stratégiájának több pontját idő előtt túlteljesítette, így

várhatóan 2024 első felében a társaság ismét felfelé módosíthatja a korábban kitűzött értékesítési és gazdálkodási tervszámait.

Ormosy Gábor, az AutoWallis vezérigazgatója a tőkeemelés kapcsán elmondta, hogy a Csoport bővülése az elmúlt években számos értéknövelő tranzakcióra épült, miközben az organikus növekedés is felülmúlta az iparági trendeket, így a vállalat stabil növekedési pályán mozog. A most bevonásra kerülő friss tőke további forrást biztosít ahhoz, hogy az AutoWallis Kiskereskedelmi Üzletága fokozza nemzetközi terjeszkedését, míg a Nagykereskedelmi Üzletág a meglévők fejlesztése mellett újabb ázsiai márkák képviseletét kezdhesse meg a régióban, továbbá a társaság a továbbiakban is gyorsan reagálhasson a piaci konszolidációra, és gyorsan, hatékonyan valósíthasson meg akvizíciókat.

Az AutoWallis részvényei ma 1,3, idén pedig 8,2 százalékos pluszban vannak.

Címlapkép forrása: Portfolio