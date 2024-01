Állami ingyenmilliók újautó-vásárlásra: ezen áll vagy bukik minden

Február 5-én késő délután nyílik meg a magyarországi vállalkozások számára az új elektromos autó vásárlását ösztönző pályázat, melyre az érintett autómárkák nagy erőkkel készülnek, külön célzott akciókkal. Már csak azért is, mert a vásárlói érdeklődés jelentős, az elérhető modellkínálat nagyon széles, tehát van verseny. Közben a pályázati kiírásban szerepel egy olyan feltétel, amelynek a pályázóknak meg kell felelniük, de nem rajtuk múlik, hogy sikerül-e. Tisztázzuk, mire számíthatnak az érdeklődő vállalkozások, ehhez megkerestünk néhány érintett importőrt is kérdéseinkkel.

A mostani tervek szerint február 5-én, délután 17 órakor nyílik meg annak a pályázatnak az online felülete, ahol a cégek indulhatnak az új elektromos autó vásárlási programban, melynek keretösszege 30 milliárd forint. A budapesti cégek 10,8 milliárd forintos keretre pályázhatnak, vidéki cégek pedig 19,2 milliárdra, és összesen legfeljebb 9375 darab projekt támogatható, vagyis a fővárosban érdekelt vállalatok a program keretében 3375 új kocsihoz elegendő forráshoz juthatnak. A számokból az is kikövetkeztethető, hogy a pályázat kiírója arra számít, hogy egy új autó után átlagosan 3,2 milliós támogatást fognak igényelni a cégek.

Itt kezdődik a bonyodalom

A pályázat vissza nem térítendő összegről szól, a projekteket utólagos finanszírozás mellett kell megvalósítani. Mivel a pályázat lebonyolításának, vagyis az autó megvásárlásának nagyon rövid időtartamot adtak, ezért a piacon az a vélemény, hogy ezzel lényegében kizárták a piacon elérhető lízingkonstrukciókat, a készpénzzel rendelkező pályázók élveznek tehát előnyt. Egyesek szerint ez jelenthet némi visszatartó erőt a pályázat iránti érdeklődésben, azonban az általunk megkeresett autókereskedésektől kapott információk alapján a kereslet még így is jelentős lehet. Voltak olyan iparági vélemények, amelyek azt vetették fel, hogy a lízingfinanszírozás kvázi kiesésével az adózási előnyök is elvesznek, hiszen bizonyos lízingkonstrukciók esetében visszaigényelhető a szolgáltatás áfatartalma (ennek részleteiről érdemes a Lízingszövetség oldalán tájékozódni).

Ha pedig az áfa oldaláról közelítjük meg a kérdést, akkor a magyar állam szempontjából logikus lépésnek tűnik az alternatív finanszírozások kizárása, mert így az újautó megvásárlása után megfizetendő áfabevétel lecsapódik az államkasszában (ne felejtsük, mindez a plusz áfabevétel az EU-tól érkező források hatására pörög fel), vagyis hozzáadódik a nagy tortához, ha pedig a levonás engedélyezett lenne, akkor éppen hiányozna az a költségvetésnek.

Sokan lehetnek még így is azok, akik bevállalják az utófinanszírozás közepette is az újautó megvásárlását az egyébként nem bonyolult pályázati kiírás és a pályázat folyamat keretében. (A pályázat beadásának élesedése előtt érdemes már most barátkozni az online felülettel, a csütörtök este megjelent tájékoztatás szerint a benyújtást megelőzően, 2024. február 1-jén reggel 9 órától lehetőség lesz az online kitöltő program megismerésére és a támogatási kérelem előtöltésére az EPTK felületen keresztül.)

Az elnyerhető támogatás összege (nominálisan és a gépkocsi vételárának arányában is) ugyanis vonzó (az érdeklődők bizonyára ismerik ennek a részleteit, de lentebb összefoglaltuk egy táblázatban), ráadásul a pályázati kiírással egyidőben komoly akciókat indítottak el a kereskedők a magyar piacon, ami csak tovább növeli vevők kedvét az elektromos autó vásárlása iránt. (Fontos észben tartani azt is, hogy egy vállalkozás - az alkalmazottainak számától függően - akár egyszerre több autó megvásárlására is pályázhat).

Ha viszont - lízingkonstrukció nélküli, kvázi készpénzes - utófinanszírozást bevállalják a cégek, akkor szembesülhetnek a pályázat legfontosabb kérdésével, ami talán a legnagyobb bonyodalmat okozhatja.

A gépjármű támogatás mértéke az akkumulátor kapacitás függvényében az M1 kategóriában Bruttó akkumulátor ka-pacitás (kWh) M1 kategória esetén az egy gépjárműre eső maxi-mális támogatási összeg (m Ft) M1 kategória esetén az egy gépjár-műre eső maximális nettó elszámol-ható költség (m Ft) <=41 2,8 11,5 41 3,6 14 59< 4 20 Forrás: palyazat.gov.hu, Portfolio

A gépjármű támogatás mértéke az akkumulátor kapacitás függvényében az M2, N1 és N2 kategóriákban Bruttó akkumulátor ka-pacitás (kWh) M2, N1 és N2 kategória esetén az egy gépjárműre eső maxi-mális támogatási összeg (m Ft) M2, N1 és N2 kategória esetén az egy gépjár-műre eső maximális nettó elszámol-ható költség (m Ft) <=49 3,6 17 49 3,8 22 74< 4 25 Forrás: palyazat.gov.hu, Portfolio

Az utófinanszírozás megoldásából fakad ugyanis, hogy a pályázó cégeknek előre meg kell állapodniuk a megfelelő autókereskedéssel, importőrrel a konkrét modell megvásárlásáról. A kiírásban az is szerepel, hogy a megkötött adásvételi szerződésnek (fontos, hogy az adásvételi szerződés vagy a lízingszerződés megkötésének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma) milyen kötelező tartalmi elemei vannak:

szerződés tárgya (jármű pontos típusa, darabszáma, gyártója);

szerződött összeg (nettó-bruttó vételár, lízingdíj);

felszereltség, műszaki paraméterek (akkumulátor kapacitás);

előleg összege;

szállítási határidő;

a közúti járművek műszaki megvizsgálásáról szóló 5/1990. (IV. 12.) KöHÉM rendelet szerinti kategória.

Egy héttel ezelőtt pedig megjelent egy fontos könnyítés a pályázatban, épp a szerződésre vonatkozóan. Ez pedig így szólt: "a felhívás keretében kizárólag a támogatás alapjául szolgáló gépjárműre megkötött adásvételi szerződés, illetve lízingszerződés benyújtásával lehet támogatást igényelni, abban az esetben is, ha annak hatálya a támogatás elnyeréséhez kötött felfüggesztő feltételhez kapcsolódik. Az adásvételi szerződés vagy a lízingszerződés megkötésének dátuma nem lehet későbbi, mint a támogatási kérelem benyújtásának dátuma". Ez a gyakorlati értelmezés szerint azt jelenti, hogy a pályázat kiírója elfogadja azt az adásvételi szerződést is, ami tartalmaz egy olyan kitételt, hogy amennyiben a vevő/megrendelő nem nyer a pályázaton, akkor nem jön létre a szerződés és elállhat a vásárlástól. Vagyis ez lényegében leveszi a potenciális vevőről azt a kockázatot, hogy mi történik akkor, ha valamilyen okból kifolyólag nem nyer a pályázaton és emiatt nem áll módjában már kifizetni a teljes vételárat a megrendelt kocsiért. A gyakorlatban ugyanis ez az egyik legnagyobb kockázat és talán visszatartó erő a pályázattal szemben az érdeklődők részéről, a másik olvasata viszont ennek a "könnyítésnek", hogy ezzel a nem nyerésből fakadó kockázatot és annak a költségének a viselését áttolják a kereskedésekre. A leszerződött és megrendelt autó ugyanis ebben az esetben (ha a szerződés valóban lehetőséget ad az elállásra, kérdés, milyen áron) a kereskedőn marad. Ennek kapcsán a ViaCredit pályázatíró cég szakértői is azt tanácsolták legutóbbi bejegyzésükben, hogy a szerződés feltételiről és ennek a folyamatnak a részleteiről tájékozódjanak az érintett kereskedésben.

Hogyan készülnek az importőrök, kereskedők?

Mivel jól érzékelhető a jelentős érdeklődés a pályázat iránt és olvasóinktól ugyanazokat a kérdéseket kapjuk (elsősorban az adásvételi szerződéssel kapcsolatan), ezért megkerestünk néhány importőrt, amelyek rendelkeznek elektromos autókínálattal.

A Mercedes-Benz Hungária Kft. arról tájékoztatta lapunkat, hogy egyértelműen érezhető az vállalati elektromos autó beszerzési pályázat hatására a kiemelkedő érdeklődés az EQA és EQB modellek iránt. "A kereskedéseink példa nélküli személyes érdeklődésről számolnak be, az aktuálisan futó, kapcsolódó online kampányunk hatására pedig nagy számban regisztrálunk konkrét érdeklődőket" - tette hozzá a társaság. Érdeklődésünkre azt is részletezték, hogy "teljes mértékben megfelelnek a szerződéseik a pályázati kiírásban szereplő paramétereknek; a kért információk alapvető fontosságú adatok, minden szerződésben benne foglaltatnak". Megkérdeztük továbbá azt is, hogy mi történik akkor, ha valamiért a potenciális vevő nem nyer a pályázaton, de közben megrendelte az új elektromos Mercedes modelljét. A társaság válaszában úgy fogalmazott: "tekintettel a pályázat keretösszegére és az ebből kalkulálható darabszáma, úgy gondoljuk, hogy nagyon alacsony az esélye a pályázatról való lecsúszásnak, mint ahogy a keret kimerülésének is". Azt is hozzátették: "az elállás feltételei szerződés által szabályozottak; ezen feltételek kereskedésenként változnak".

Kérdésünkre, hogy a pályázattal kapcsolatban van-e más visszatartó erő, vagy az utófinanszírozás jelenthet-e kihívást a pályázóknak és így a keresletre nézve, a cég úgy válaszolt: "az utófinanszírozás kérdése a prémium szegmens márkáinál jellemzően nem merül fel visszatartó tényezőként". Arra is kitértek ugyanakkor, hogy "a 20 hónap múlva kötelező tulajdonba vétel megnehezítheti a cég számára az olyan finanszírozási forma választását, amellyel költséget tud optimalizálni". Ezzel a társaság az általunk fentebb részletesen bemutatott helyzetre utalt, ami a lízingszerződéseket érinti.

A Porsche Hungáriánál érdeklődésünkre elmondták: a támogatásban az Audi Q4 e-tron, Audi Q4 e-tron Sportback, Volkswagen ID.3, ID.4, ID.5, ID.7, ID. Buzz Pro, ID. Buzz Cargo, Skoda Enyaq, Skoda Enyaq Coupé, CUPRA Born modelljeink érintettek és a legtöbb modellből rendelkeznek raktárkészlettel is. Azt is megosztották velünk, hogy készülnek különleges akciókkal ezekre a modellekre. "Ajánlatainkat mindig a piaci versenyképességünk figyelembevételével alakítjuk ki. Jelenleg folynak gyári egyeztetések, hiszen az állami támogatás keresletélénkülést fog okozni. A napokban publikáljuk a márkák limitált modelljeit és az akciókat" - írták. Emellett azt is kifejtették, hogy dolgoznak a pályázattal kapcsolatos szerződések témáján, a pályázat kezdetéig jogászok bevonásával minden részletet megnyugtatóan tisztázni fogják az ügyfelek legmegfelelőbb, és mindenki számára legmegnyugtatóbb kiszolgálása érdekében.

A Teslától egy olvasónkat arról tájékoztatták, hogy az általuk használt szerződést módosítani fogják még a pályázat élesedése előtt a kiírásnak megfelelő módon, ezért a várakozásaik szerint a pályázati kiíró el fogja fogadni azt a dokumentumot, amelyet a potenciális vásárlók kapnak, amikor a Tesla online felületén megrendelik az autót a 85 ezer forintos díj kifizetésével.

Címlapkép forrása: Getty Images