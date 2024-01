Árat emel a Digi májustól - Itt a bejelentés, hogy mennyivel

A Vodafone, a Telekom és a Yettel után a Digi is közzétette az idei díjváltozást: a távközlési szolgáltató május 1-től 14,9 százalékkal emeli árait. A többi versenytárshoz hasonlóan a Digi is a tavalyi inflációnál kisebb mértékű áremelést visz véghez.

A Digi Távközlési és Szolgáltató Kft. a jogszabályi keretekben biztosítottnál kisebb mértékben emeli a műsorterjesztési, vezetékes internet és a vezetékes hangszolgáltatásainak havidíjait. A vállalat a KSH által meghatározott, 17,6 százalékos fogyasztói árindexhez képest 2,7 százalékponttal alacsonyabb, azaz 14,9 százalékos díjkorrekciót alkalmaz a műsorterjesztési, vezetékes internet és a vezetékes hangszolgáltatások havidíjainak tekintetében – a lakossági és üzleti ügyfelek esetében egyaránt. A korrekció a Digi határozott idejű szerződéseiben nyújtott kedvezményeket, valamint az elektronikus számlát igénylő előfizetők kedvezményeit szintén érinti, melyek egyaránt 14,9 százalékkal emelkednek.

A díjkorrekció 2024. május 1-től lép életbe – áll a cég közleményében.

Az árkorrekció a DIGI valamennyi műholdas tévé és vezetékes internet, telefon és tévé szolgáltatását érinti, továbbá a mindigTV PRÉMIUM digitális földfelszíni televízió szolgáltatásra is vonatkozik. A DIGIMobil és a DIGINet Aktív 50 díjcsomagok 2024. március 1-től módosított díjait a most bejelentett a díjkorrekció nem érinti.

A Digi tavaly két alkalommal is emelt árat, először 2023. január 1-től, arra hivatkozva, hogy a makrogazdasági helyzethez igazítják áraikat, mivel az általános áremelkedés és az energiaválság jelentősen növelte költségeiket. Ekkor az önálló vezetékes internet szolgáltatással rendelkező ügyfelek előfizetésének ára 2000 forinttal, a csak műholdas (DTH) előfizetéssel rendelkező ügyfelek szolgáltatásainak ára 1000 forinttal, míg a két vagy három vezetékes szolgáltatással rendelkezők csomagjai 1500 forinttal drágultak. Ezt követően 2023. májusától 14,5 százalékkal, a 2022-es inflációval megegyező mértékben emelte árait a Digi Távközlési Kft.

Már a többi versenytárs is bejelentette az idei áremeléseket. A Vodafone még tavaly tette közzé, hogy idén márciustól 15,4 százalékkal emeli az előfizetési díjakat, a Telekom pedig januárban jelentette be, hogy 15 százalékos díjemelést hajt végre, szintén márciustól. Nem sokat kellett várni a Yettel közleményére sem, a szolgáltató lakossági és kisvállalkozói számlás előfizetéssel rendelkező ügyfeleinek 2024. március 5-től 15,3%-kal emeli a díjakat, amely a lakossági előfizetések esetén a tarifa havidíjakat érinti.

A Vodafone elvileg ennél nagyobb mértékben is emelhetett volna, ugyanis korábban azt mondták, hogy a díjkorrekció mértéke a tárgyévet megelőző naptári év augusztus 31. napja és az azt megelőző naptári év szeptember 1. napja közti időszak átlaga, ez pedig 22,01 százalék volt. A Telekomnál az általános szerződési feltételek pedig a KSH hivatalos éves inflációs adatához kötik az áremeléseket. A 2023. évi átlagos fogyasztói árváltozás 17,6 százalékot ért el, esetükben kisebb mértékű az áremelés, és a Yettel, valamint a Digi is ennél kisebb emelést jelentett be. Ez azt jelzi, hogy erős verseny van a hazai távközlési szolgáltatók között.

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Róka László