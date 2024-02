Váratlant húzott a Patek Philippe, szembe mennek a piaccal

A vállalat hivatalos honlapján közzétett információk szerint ez az intézkedés február 1-jével lépett életbe, átlagosan mintegy 7%-os áremelkedést eredményezve.

A közelmúltban, a világjárvány idején és azt követően tapasztalt rendkívüli keresletnövekedésre reagálva több svájci óragyártó is agresszív árképzési stratégiát alkalmazott. Azonban a jómódú fogyasztók óvatosságának növekedése miatt ez a dinamika most változik. Johann Rupert, a Richemont - amely olyan luxusmárkák anyavállalata mint a Cartier és a Vacheron Constantin - elnöke novemberben úgy nyilatkozott, hogy az áremelés terén akár két évig is korlátokba ütközhetnek a gyártók.

Ebben a kontextusban igencsak különös a Patek Philippe mostani döntése, már csak azért is, mert ezzel ellentétben a Swatch Group arról számolt be múlt hónapban, hogy 2023-ra tervezett áremeléseik nem tudták teljes mértékben ellensúlyozni az erős svájci frank hatását.

A Patek Philippe lépése hasonlít Rolex januárban bevezetett kiigazításaihoz is; utóbbi cég az Egyesült Királyságban mintegy 4%-kal emelt bizonyos modellek árait, míg az Egyesült Államokban változatlanul hagyta azokat. Érdemes megemlíteni, hogy míg Rolex évente több mint 1 millió órát gyárt, addig Patek Philippe körülbelül 70 ezer darabot.

Címlapkép forrása: Robert Alexander/Getty Images