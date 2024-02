Óvatos emelkedésben a tőzsdék

Tegnap jelentősen alulteljesítő volt magyar tőzsde az európai társaihoz képest, miután az Európai Bizottság kötelezettségszegési eljárást indított Magyarország ellen a szuverenitásvédelmi törvény miatt. Eközben viszont a nemzetközi piacokon továbbra is nagyrészt pozitív hangulat látszik, tegnap az USA-ban az S&P 500 és a Nasdaq is új történelmi csúcsot döntött, majd ezután Ázsiában a japán tőzsde is 34 éves csúcsra ment, bár összességében vegyesek voltak a mozgások a régiós piacokon. Ami Európát illeti, itt mérsékelt emelkedéssel indult a nap.