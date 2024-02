Felforgatnák a globális chipgyártást - Az OpenAI vezére több ezermilliárd dollárt kalapozhat össze

Portfolio 2024. február 09. 20:30

Az OpenAI vezérigazgatója, Sam Altman több ezermilliárd dollárnyi befektetést keres a globális félvezetőipar átalakítására, írja a The Wall Street Journal. Altman már régóta beszél az AI-chipekkel kapcsolatos kereslet-kínálati problémáról, mivel nem áll rendelkezésre elég chip, ez korlátozza az OpenAI növekedését. A The Wall Street Journal beszámolója szerint Altman egy olyan projektet fontolgat, amely növelné a globális chipgyártási kapacitást, és állítólag különböző befektetőkkel, köztük az Egyesült Arab Emírségek vezetőivel is tárgyalásokat folytat.