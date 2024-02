Retteghetünk a tudósok szerint: kulcsfontosságú óceáni áramlatok fognak összeomlani, 30 fokkal lehet hidegebb Európában

Egy friss jelentés szerint az Atlanti-óceáni Meridionális Áramlási Rendszer (AMOC) - amely a Golf-áramlatot is magában foglalja - összeomlásának veszélye fenyeget.

Ez a rendszer, amelyet gyakran globális szállítószalagként emlegetnek, kulcsfontosságú szerepet játszik a meleg víz trópusokról az Atlanti-óceán északi részébe való szállításában. A Science Advances című tudományos folyóiratban közzétett tanulmány szerint fejlett számítógépes modellekkel sikerült azonosítani az összeomlás korai jeleit, ami komoly hatást gyakorolhat a globális éghajlati mintákra.

Az AMOC létfontosságú a hő és tápanyagok elosztásában világszerte, különösen az északi félteke egyes területeinek mérsékelt éghajlatának fenntartása szempontjából. Azonban a klímaváltozás okozta óceánfelmelegedés és jégolvadás veszélyezteti ezt az egyensúlyt. A rendszer 2004 óta történő folyamatos megfigyelése mellett régészeti adatok is arra utalnak, hogy több mint 12 000 évvel ezelőtt már volt példa az AMOC leállására.

A kutatók most azt vizsgálták, hogy ez az esemény megismétlődhet-e.

Egy három hónapos időszak alatt futtatott bonyolult éghajlati modellek segítségével szimulálták az AMOC-ra gyakorolt növekvő édesvíz-bevitel hatását. A modellek szerint az áramlat fokozatosan gyengült, majd hirtelen összeomlott

- ez volt az első alkalom, hogy ilyen részletes előrejelzést készítettek.

René van Westen, a tanulmány társszerzője és az Utrechti Egyetem munkatársa fontos áttörésnek nevezte ezt az eredményt. Bár konkrét határidőt nem állapítottak meg, jelezte, hogy a jelenlegi klímaváltozási tendenciák mellett közeledünk egy ilyen fordulóponthoz.

Az AMOC összeomlása súlyos következményekkel járna:

Európában akár 30 Celsius-fokos hőmérséklet-csökkenés is bekövetkezhetne egy évszázad alatt, míg más területeken felmelegedés tapasztalható lenne. Az Amazonas vidékén zavarok léphetnének fel az ökoszisztémákban, és akár 1 méterrel is emelkedhetne a tengerszint.

A tanulmány jelentőségét más szakértők is elismerték. Stefan Rahmstorf, a Potsdami Egyetem munkatársa "jelentős előrelépésnek" nevezte azt az AMOC stabilitásának tudományos vizsgálata terén. Joel Hirschi, a brit Nemzeti Oceanográfiai Központ munkatársa pedig kiemelte annak fontosságát, hogy bemutatták: már kis mennyiségű édesvíz is képes lehet kiváltani az AMOC instabilitását.

Bár továbbra is bizonytalanság övezi azt, hogy mikor vagy bekövetkezik-e egy hirtelen változás, egy 2021-es tanulmány szerint már most is gyenge állapotban van az AMOC, és néhány jelentés szerint már 2025-ben bekövetkezhetne egy összeomlás.

