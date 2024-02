Ismerd meg az OpenAI titkos fegyverét, Sam Altman rejtélyes jobbkezét

Sam Altmant mindenki jól ismeri, akit kicsit is lázba hozott az OpenAI előretörése a ChatGPT-vel, de Brad Lightcap neve már nem biztos, hogy ismerősen cseng. Pedig Sam Altman régi hű fegyvrehordozója az OpenAI számára nagyon komoly üzleti ügyeket intéz el. A Bloomberg portréja szerint Lightcap kulcsfontosságú ügyeket intéz Altman megbízásából.

A médiaipar és az AI harca

2022 végén, alig néhány hónappal azután, hogy az OpenAI publikussá tette a ChatGPT-t, és ezzel valódi AI-robbanást idézett elő, a vállalat megkeresést kapott az Axel Springertől, a Politico és a Business Insider tulajdonában lévő német médiakonglomerátumtól. Arról akartak beszélni, hogy a chatbot hogyan befolyásolja majd a hírek jövőjét, és hogy a két vállalat találna-e módot a közös munkára.

A feszültség, amelyet az OpenAI azon gyakorlata okozott, hogy a ChatGPT-t működtető nagyméretű nyelvi modell felépítéséhez az interneten található anyagokat nyeli le és dolgozza fel, már nyilvánvaló volt. A vállalatnak ekkor már amúgy is egy komoly perrel kellett szembenéznie, amely szerint a GitHub Copilot, amely az OpenAI technológiáját használja számítógépes kódok írásához, megsértette a szerzői jogokat azzal, hogy meglévő kódtárakat használt képzési adatként, amit az OpenAI vitatott. A vizuális művészek más mesterséges intelligenciával foglalkozó cégeket, például a Midjourney-t és a Stability AI-t perelték be szerzői jogok megsértése miatt, amit a cégek szintén vitattak.

Nem volt nehéz kitalálni, hogy hasonló jogi lépéseket tesznek a médiavállalatok, amelyek üzleti modelljét egyszer már porrá zúzta az internet, és amelyek aggódnak amiatt, hogy a részben a saját tartalmukra épülő mesterséges intelligencia chatbotok elszívhatják az olvasóközönségüket.

Az Axel Springerrel való együttműködés komoly lehetőséget jelentett az OpenAI számára, hogy olyan új típusú partnerségekbe kezdjen, amelyek a médiavállalatokból szövetségeseket csinálhatnak ellenségek helyett.

Altman saját maga helyett Brad Lightcapot, a vállalat operatív igazgatóját kérte fel a tárgyalások lebonyolítására. Teljes kontrollt adott neki a tárgyalások felett.

Amikor feladatot delegálok, akkor tényleg delegálok

- mondja Altman.

A 33 éves Lightcap mellett még Altman is elég öregnek tűnik. Pályafutását pénzügyi területen kezdte, mielőtt 2013-ban San Franciscóba költözött, hogy a Dropbox munkatársa legyen. Lightcap Altman befektetőjeként dolgozott a startup inkubátor Y Combinatorban, majd 2018-ban követte őt az OpenAI-hoz, amikor az még egy kis nonprofit kutatólabor volt üzleti terv vagy működő termék nélkül.

Lightcap - aki az évek során Altman egyik legmegbízhatóbb jobbkezévé vált - feladata most az, hogy az utóbbi idők legérdekesebb technológiai startupját olyan kereskedelmi erőművé alakítsa át, amely felveheti a versenyt az Alphabet (Google) és a Meta Platforms(Facebook) vállalatokkal.

A Lightcappal együtt dolgozók jó hallgatóságként jellemzik a menedzsert, aki az OpenAI ügyfeleinek igényeire összpontosít - karácsony este például három órát töltött egy leendő ügyféllel vacsorázva -, és aki segített struktúrát teremteni egy gyorsan változó szervezeten belül.

Nem beszél sokat, de amikor beszél, akkor nagyon éleslátó dolgokat mond

- mondja Altman.

Miután hónapokig tárgyaltak az Axel Springer ügyvezetőjével, Samir Fadlallah informatikai igazgatóval, Lightcap májusban meghívta őt és az Axel Springer néhány vezetőjét, hogy látogasson el az OpenAI központjába. Elmondása szerint "bevallottan egy kicsit megfélemlítette" a médiaügyletek tervezése.

Arra gondoltam, hogy ez nem egy olyan világ, amit szuperjól ismerek. Nem ebből a világból származom. Nincsenek mély kapcsolataim itt.

A médiában dolgozók gyakran arrogánsnak látják a technológiai iparágat, de Lightcap vendégei örültek az alázatának. Fadlallah szerint Lightcap azt mondta neki, hogy az OpenAI "törődik az újságírással", és hogy nekik "fontos a demokrácia". Lightcap "tényleg meghallgatta a nézőpontunkat és meghallgatta a félelmeinket" - mondja Fadlallah, hozzátéve, hogy "a félelem az volt, hogy egy olyan tartalomkészítő gépet készítenek, amely valójában fenyegeti az üzleti modellünket".

Decemberben a két vállalat széleskörű megállapodást kötött, amelynek feltételei között szerepel, hogy az OpenAI három év alatt több tízmillió dollárt fizet az Axel Springernek, hogy licenceljen olyan tartalmakat, amelyeket az AI-modellek betanításához használhat. Az OpenAI az Axel Springer cikkeinek összefoglalóit közvetlenül a ChatGPT-ben is megjeleníti majd, a teljes cikkekre mutató hivatkozásokkal és linkekkel együtt.

Az OpenAI elmondása szerint több tucat más kiadóval is tárgyalásokat folytatnak; a Bloomberg jelentése szerint ezek között van a CNN, a Fox és a Time is. Az OpenAI azt is elmondta, hogy megváltoztatja a jelenlegi ChatGPT alkalmazás felhasználói felületét, hogy több összefoglalót és linket jelenítsen meg az Axel Springer és más médiapartnerek híreihez.

Nem mindenkivel mennek ennyire flottul a tárgyalások, a New York Times például tavaly december 27-én beperelte az OpenAI-t és a Microsoftot, az OpenAI legnagyobb befektetőjét, mondván, hogy a szerzői jogok megsértése több milliárd dolláros kárt okoz nekik. Az OpenAI vitatja a keresetet, Lightcap a Times vitáját anomáliának nevezi, és azt mondja, hogy a vállalat többi tárgyalása a kiadókkal jól halad.

Az OpenAI üzleti modelljének kulcsfigurája

Dylan Patel, a SemiAnalysis tanácsadó cég vezető elemzőjének becslése szerint a ChatGPT működéséhez szükséges számítógépes hardverköltségek meghaladhatják az évi 500 millió dollárt. Becslése szerint az OpenAI következő modelljének kiképzéséhez szükséges éves költségek "alsó hangon milliárdos nagyságrendűek". Az OpenAI becsült éves bevétele 1,6 milliárd dollár az Information decemberi jelentése szerint.

Patel szerint mivel az OpenAI igyekszik még nagyobb modelleket építeni még több adatból, a számítási költségei csak nőnek.

Ha nem az lenne a küldetésük, hogy szó szerint Istenné tegyék a gépet, hogy mesterséges szuperintelligenciát hozzanak létre, amely okosabb az embernél, akkor szerintem hamarabb nyereségesek lehetnének

- mondja. "De mivel minden lehetséges módon az embernél okosabb valamit akarnak létrehozni, és aztán ezt gyorsan, minden lehetséges módon bevetni, ez nagyon sok pénzt igényel."

Az OpenAI üzleti tervének középpontjában az áll, hogy a termékek speciális változataiért pénzt kérnek az ügyfelektől.

Az elmúlt hat hónapban Lightcap segített felügyelni az új bevételi források bővítését, beleértve a fogyasztói alkalmazás üzleti verzióját, a ChatGPT Enterprise-t, amelynek már több mint 260 fizető ügyfele és 100 000 regisztrált felhasználója van. Emellett egy online áruházat is létrehozott - az Apple App Store-jának mintájára -, amelyen keresztül a fejlesztők az OpenAI szoftverét használó, testreszabott alkalmazásokat, azaz "GPT-ket" terjeszthetnek.

Az AI-verseny azonban kemény, és valószínűleg még keményebb lesz. A Google például saját nagy nyelvi modellel, az azt támogató felhőalapú számítástechnikai hálózattal és a vállalati értékesítésben sokéves tapasztalattal rendelkező nagy csapattal rendelkezik. Lightcap szerint az OpenAI fő előnye, hogy képes a termékeket gyorsan piacra dobni és a visszajelzéseket gyorsan beépíteni.

Mint sok startup, az OpenAI is azt mondja, hogy technológiájának fejlesztése elsőbbséget élvez a rövid távú bevételekkel szemben. Az AI fegyverkezési verseny kimenetele azonban attól is függ, hogy a vállalat és versenytársai hogyan fejlesztik a technológiáik köré épülő üzleteket. Lightcap elismeri, hogy még nem talált ki mindent.

Rengeteg olyan terület van, ahol hatalmas lehetőségek rejlenek, de még mindig nem tudjuk pontosan, hogyan néz ki a megvalósítási modell

- mondja.

