Visszaszólt az OMV a drámai bécsi gázpiaci bejelentésre

Előbb legyen jogalap, csak azután lehet erőszakkal kilépni a gázszerződésből – gyakorlatilag ezt üzente az osztrák OMV arra a hétfői osztrák energiaügyi miniszteri bejelentésre, hogy fel kell készülni a 2040-ig tartó, OMV által kötött, orosz gázvásárlási szerződésből kilépésre.

Amint megírtuk, Leonore Gewessler azt jelentette be: kiadta a feladatot, hogy meg kell vizsgálni az orosz gázimport leépítésének módjait, beleértve azt is, hogy az OMV által kötött, 2040-ig szóló orosz gázvásárlási szerződésből ki kell lépni. Emellett azt is jelezte: olyan szabályozást készít elő, amely kötelezővé teszi az osztrák szereplőknek, hogy csökkenteniük kell az orosz gázimport súlyát, igaz elismerte: ehhez előbb kétharmados parlamenti többség kell.

Éppen erre utalhatott keménynek tűnő visszaszólásában az OMV is, amely a Reuters tudósítása szerint egyrészt emlékeztetett rá, hogy az orosz gáz nem áll szankciók alatt az Európai Unióban, és több ország is importálja azt, majd üzenet értékkel beleszőtte:

Ha a törvényhozók le akarnak mondani az orosz gázról, akkor ehhez előbb meg kell teremteni a jogi alapot.

Az OMV ezzel arra utalt, amit eddig is jelzett: önszántából nem szívesen lépne ki a 2040-ig szóló orosz gázvásárlási szerződésből, csak ha erre rákényszerítik jogi eszközökkel.

