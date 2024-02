Lemaradtál az Nvidiáról? Mutatunk egy részvényt, amibe még nem késő beszállni!

A mesterséges intelligencia által hajtott tőzsdei menetelés hallatán kétségkívül a legtöbb befektetőnek az Nvidia ugrik be, nem is véletlenül, hiszen csak idén több mint 45 százalékot emelkedett a papír. Vannak akik szerint a ralit már inkább a FOMO (Fear of Missing Out) hajtja, éppen ezért mutatunk most egy olyan részvényt, ami megfelelő lehet azoknak, akik lemaradtak az Nvidiáról.