Lakásbiztosítási kampány: néhány kevésbé ismert tudnivalóra hívta fel a figyelmet az MNB

Idén márciusban – ha az érintett ügyfél úgy dönt – egy hónapig soron kívül átköthetővé válnak a lakásbiztosítások. Az erről szóló tájékoztatót a biztosítóknak február 15-ig kell megküldeniük ügyfeleiknek. Az MNB-nek a márciusi időszakról szóló szerdai közleményéből több, eddig talán kevésbé ismert tudnivaló is kiderült. Felhívták a figyelmet például arra, hogy a határozott időre kötött szerződések nem szüntethetők meg, csak akkor, ha ebbe a biztosító beleegyezik.

A jegybank közleményéből kiderült:

ha az ügyfél szerződése felmondásáról dönt, azt ingyenesen, indoklási kötelezettség nélkül teheti meg írásban – neve, a biztosított ingatlan címe és kötvényszáma megadásával – legkésőbb március 31-ig, 30 napos felmondási idővel biztosítója számára,

akik szerződésük alapján esetleg hosszabb időszakra (akár az egész évre) előre kifizették lakásbiztosítási díjukat, azok a felmondási idő lejárta utáni részt visszakapják

, szerződés felmondása esetén az ügyfeleknek szükséges rendezni a díjukat a felmondási idő végéig ,

, nem szüntethető meg a lakásbiztosítás (hacsak a biztosító ebbe külön nem egyezik bele) azoknak, akik nem határozatlan, hanem határozott időre (pl. 3 évre) szerződtek ,

a határozatlan idejű, ám hűségkedvezménnyel járó otthonbiztosítás akkor mondható fel, ha az adott ügyfelek a kedvezmény arányos részét visszafizetik,

A kb. 4 millió hazai lakott ingatlan hozzávetőleg háromnegyede biztosított, vagyis minden 4. háztartás védtelen az elemi károk, tűz vagy épp a betörés ellen. Az infláció miatt az építőanyagok ára és az építés-szerelési költségek is jelentősen nőttek az elmúlt években, tavaly rekord mértékű viharkárokról számoltak be a biztosítók, ráadásul sok ingatlan alulbiztosított lehet (vagyis baj esetén jogszerűen csak a kár egy részét térítheti meg a biztosító). Mindezekért, és a hazai lakásbiztosítók közötti lanyha verseny miatt is nagy szükség van a piaci verseny erősítésére, az ügyfeleknek nyújtott szolgáltatások minőségének további javítására – írta közleményében az MNB.

Márciusban jó döntés lehet (az ügyfél eddigi vagy új biztosítójánál) a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) választása. Az MFO keretrendszerét az MNB határozta meg, s ez alapján a piac 14 lakásbiztosítója közül már 13-nál elérhető a konstrukció. A pénzügyi felügyelet felmérése alapján ezek magasabb szolgáltatást nyújtanak és kb. 10 százalékkal kedvezőbbek az egyéb piaci termékeknél. Nincs önrészük, a velük kapcsolatos ügyek digitálisan intézhetők, a leggyakoribb kártípusok tartalmát az MNB szabta meg, a kizárásokat szűkítette, a kárkifizetés pedig gyorsított módon történik. Az MNB honlapjának MFO és Pénzügyi Navigátor oldalai segítenek az eligazodásban - hívta fel a figyelmet a felügyelet.

