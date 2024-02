Változások jönnek a 4iG felsővezetésében

Portfolio Investment Day 2024 Mibe fektessünk 2024-ben? Az állampapír, a részvény, az arany, a kripto vagy az ingatlan lesz a nyerő? Szakértőink minden kérdésre választ adnak. Ha fontos önnek, hogy megtakarításai optimális befektetésekben gyarapodjanak, akkor ott a helye a konferenciánkon!

A 4iG Csoport integrációs folyamata új szakaszához érkezett, amely tervezett személyi változásokkal jár a 4iG Nyrt. és tagvállalatainak felsővezetésében – tette közzé a tőkepiaci társaság a Budapesti Értéktőzsde oldalán. A távközlési és informatikai területeken több évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkező Blénessy László operatív vezetői feladatai március 1-től megszűnnek, de továbbra is részt vesz a tőkepiaci társaság igazgatóságának munkájában, amely mellett a vállalatcsoport elnökének felkérésére a technológiai és digitalizációs területeken, illetve a Rheinmetall AG-val tervezett projektek kapcsán stratégiai tanácsadóként továbbra is támogatja a 4iG tevékenységét.

A vállalatcsoport informatikai divíziójának irányítását március 1-től Radó Gábor, korábbi kereskedelmi igazgató veszi át Tápai Tamástól; Friss László a kiemelt projektekért felelős igazgató feladatköre pedig kiegészül az informatikai kereskedelmi terület vezetésével is. A 4iG igazgatósága az informatikai divízió új menedzsmentjétől az IT üzletág és az üzletághoz tartozó vállalatok működésének hatékonyságnövelését, a tagvállalatok közötti szinergiák jobb kihasználását, továbbá a csoport transzformációs folyamatainak felgyorsítását várja. Ez utóbbi folyamat során a cégcsoport teljes transzformációja mellett a 4iG Nyrt.-ben működő informatikai és rendszerintegrációs tevékenységet is önálló informatikai vállalatba szervezik 2024-ben - áll a közleményben.

Radó Gábor éppen húsz évvel ezelőtt csatlakozott a 4iG Nyrt. informatikai vállalatához, a HumanSoft Kft-hez és közel három évtizedes szakmai tapasztalattal rendelkezik az IT vállalatok működésében és IT megoldások értékesítésében. Pályafutását a Bull Magyarország Kft-nél kezdte, majd a SAS Institute-nál és a Microsoft Magyarországnál dolgozott. Kereskedelmi területen fokozatosan haladva érte el a kereskedelmi igazgatói címet, majd 2018-tól a 4iG kereskedelmi vezérigazgató-helyetteseként, a cégcsoport átszervezését követően pedig a cégcsoport kereskedelmi igazgatójaként vezette az értékesítési tevékenységeket.

Tápai Tamás a 4iG Csoport vezérigazgatójának munkáját támogatja a jövőben, a Rheinmetall AG-val közösen létrehozott informatikai vállalat piacra lépésével és a társaság üzleti stratégiájának megvalósításával kapcsolatban. Tápai Tamás korábban sikeresen szervezte át a 4iG informatikai cégeit, és jelentős lépéseket tett a saját fejlesztésű szolgáltatások termékesítése terén, valamint nagy szerepet vállalt a cégcsoport nemzetközi tevékenységeit kibővítő, a Rheinmetall AG-vel közösen alapított informatikai társaság, az Rheinmetall 4iG Digital Services Kft. elindításában is.

Címlapkép forrása: Portfolio