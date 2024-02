Berobbant itthon a felhő, rekorderedmény a magyar SAP-nál

Minden eddiginél jobb évet zárt 2023-ban az SAP Hungary, a rekord üzleti eredmény egyik fő oka a felhőszolgáltatások iránt megnövekedett kereslet volt. Csak ebben a szegmensben 74 százalékkal nőtt az SAP Hungary bevétele az előző évhez viszonyítva – derül ki a vállalat közleményéből.

Az SAP globálisan is jelentős eredményeket tudhat magáénak, hiszen 2023 negyedik negyedévét 8,5 milliárd eurós bevétellel zárta, szemben az előző év azonos időszakának 8,1 milliárdjával. Ezen belül a felhős értékesítésből származó bevételek 20 százalékkal, 3,1-ről 3,7 milliárd euróra nőttek a teljes cégcsoportnál, a felhős S/4HANA értékesítése éves alapon pedig 55%-kal nőtt, tavaly már egymilliárd eurót meghaladó bevételt eredményezve.

Az SAP Hungary a vállalat éves terveit 134%-osan teljesítette, ami a tavalyihoz képest 74%-os növekedést jelentett a felhős bevételekben.

Az eredményekhez 2023-ban az energetikai, gyógyszeripari és informatikai iparágakban megvalósuló beruházások és gigaprojektek járultak hozzá a leginkább – derül ki a magyar SAP közleményéből.

A növekedést segítette, hogy jobban definiált és még inkább ügyfélközpontú lett az SAP portfóliója. A felhős ERP transzformációt a középvállalati szegmensben erősítő GROW with SAP, vagy az on-premise ERP megoldásról átálló nagyvállalatokat célzó RISE with SAP csomagokkal jobban beazonosíthatóan találta meg a vonatkozó ügyfélkör igényeit az SAP, és sokkal gyorsabb, átlátható folyamatok mentén történő, kiszámítható bevezetéseket tudott végrehajtani. A cloud evangelizációt emellett edukációs jellegű szakmai rendezvényekkel, és a bevezető partnerekkel való szoros párbeszéddel is aktívan támogatta a hazai vállalat.

Idén és az elkövetkező években a legfontosabb feladatunk a vállalatok transzformációjának elindítása, illetve támogatása az újgenerációs vállalatirányítási megoldásunk, az SAP S/4HANA-ra történő átállásban, valamint a KKV- és az államigazgatási szektor digitalizációjában és modernizációjában megkezdett sikeres munka folytatása

- hangsúlyozta Pintér Szabolcs, az SAP Hungary ügyvezető igazgatója.

Címlapkép forrása: SAP