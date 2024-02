Kivárnak a befektetők a fontos közlés előtt

A nyitás után esnek az amerikai tőzsdék, a Dow Jones 0,3 százalékos mínuszban van, a S&P 500 ugyancsak 0,3 százalékot esett, míg a Nasdaq 0,7 százalékos mínuszban áll. Ma este teszi közzé legfrissebb számait a mesterséges intelligencia zászlóshajójának számító Nvidia, sokak szerint a szélesebb piacokra is komoly hatása lehet az eredményeknek, erre várnak tehát ma a befektetők.

Az egyik legrégebbi és legszélesebb körben követett amerikai részvényindex, a Dow Jones komponensei között az alábbi elmozdulások láthatók a mai piacnyitást követően. Jól teljesít ma a Procter & Gamble és McDonald's részvénye, míg a lista végén a Walgreens és a Salesforce papírja találhatók. Ma érkezett egyébként a hír, hogy a hétfői tőzsdei kereskedésben a Walgreens Boots Alliance helyett az Amazon kerül majd be a Dow indexbe.

Dow részvények mai árfolyamváltozása

A Magnificent Seven részvények közül a legjobban a Tesla papírjai teljesítenek, míg a leggyengébben a Microsoft részvényei szerepelnek a mai nyitás után.

A tech-szektor és az egész piac szempontjából fontos gyorsjelentés érkezik ma, az AI forradalom tőzsdei zászlóshajójának számító Nvidia este teszi közzé negyedéves számait, amelyek minden bizonnyal a szélesebb piaci hangulatra is hatással lesznek. Kifejezetten magasak az elvárások a chipgyártóval szemben, amire rá is szolgált, hiszen az elmúlt negyedévekben rendre verte az elemzői konszenzust a cég, köszönhetően a vállalat AI-chipjei iránti szűnni nem akaró keresletnek és a felpörgő eladásoknak. Nagyon jó az Nvidia sztorija, egy kicsit talán már túl jó is- ha a rózsaszín ködöt akár egy kisebb felhő is beárnyékolja, abból csúnya szakadás jöhet, és nem csak az Nvidia-részvények piacán.

Magnificent Sevent részvények mai árfolyamváltozása

Címlapkép forrása: undefined undefined

Címlapkép forrása: Getty Images