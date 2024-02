Jövő héten jön az Opus nagy napja - Most bárki eladhatja a részvényét a cégnek

Sajátrészvény-visszavásárlási aukcióra készül jövő héten az Opus Global, amelynek keretein belül újabb 2 milliárd forintnyi saját részvényt vásárolhatnak vissza. Nem ez az első alkalom, hogy saját részvényt vesz a cég, már tavaly is lezajlott egy 1 milliárd forintos program, a menedzsment most ebben látja a részvényesi érték maximalizálásának lehetőségét. Összeszedtük, hogy mit lehet tudni a február 29-i aukcióról, hogy hogyan lehet részt venni benne kisbefektetőként, milyen áron, hány darab részvényt vehet vissza az Opus Global.

Február 29-én részvény-visszavásárlási aukciót tart az Opus, amelyben a részvényesek önkéntesen vehetnek részt, maguk döntheti el, hogy milyen áron és hány darabot ajánlanak fel. A vállalat legfeljebb 2 milliárd forint értékben vásárol vissza a részvényeket, összegyűjtöttük a fontosabb tudnivalókat:

A tranzakcióban azok a részvényesek vehetnek részt, akik rendelkeznek az aukció időpontjában Opus Global részvénnyel.

A részvényeket több részletben, több áron is fel lehet ajánlani.

Az ügyletet a BÉT aukciós kereskedési rendszerében bonyolítják le, a tranzakcióra a tőzsde honlapján elérhető szabályzat rendelkezései irányadóak.

Az aukció kereskedési helyszínen kívül kötött, OTC tranzakciónak minősül. A tranzakciót az Equilor Befektetési Zrt. mint befektetési szolgáltató bonyolítja le, az ajánlati könyv nem nyilvános.

Az ajánlatgyűjtésre február 29-én 10:00 és 12:30 óra között kerül sor, az ügyletkötési időszak pedig ezt követően 12:30 és 15:30 óra között lesz.

A befogadott ajánlatokat többáras ügyletkötési algoritmus szerint rendezik sorba, majd a beérkezett ellenajánlatok és a későbbiekben kihirdetett ellenérték alapján határozzák meg az elfogadott legmagasabb árszintet.

Az ügyletek, legfeljebb a fentiekben meghatározott keretösszeg erejéig, minden elfogadott ajánlat tekintetében azon az áron jönnek létre, amely áron az adott eladási ellenajánlatban szerepeltek. Az alacsonyabb áron tett ellenajánlat megelőzi a magasabb áron tett ellenajánlatot. Amennyiben az elfogadott legmagasabb árszinten szereplő valamennyi ellenajánlatot már nem lehet megkötni (erre a fentiekben meghatározott keretösszeg már nem elegendő), úgy az allokáció arányos kielégítéssel történik ezen az árszinten. Az elfogadott legmagasabb árszintnél magasabb áron beadott ellenajánlatokból nem jön létre ügylet.

A teljesítés napja a tranzakció napját követő második tőzsdei kereskedési nap.

Milyen áron, mennyi részvényt vásárol az Opus?

A társaság maximum 2 milliárd forint értékben, vagy a társaság alaptőkéjének 10 százalékáig vásárol vissza részvényeket.

Jelenleg 7 százaléknyi saját részvénnyel rendelkezik az Opus, így az alaptőkére vonatkozó korlát maximálisan még 21 millió darab részvény vásárlását teszi lehetővé. A jelenlegi árfolyam alapján valószínűbb, hogy az értékre vonatkozó 2 milliárd forintos korlát érvényesül. A 2 milliárd forintos keretösszeg az Opus jelenlegi piaci kapitalizációjának kis részét, 0,7 százalékát teszi ki.

Ami az árat illeti, a közgyűlési határozat tartalmazza azt is, hogy a részvényenkénti ár nem térhet el az előző tőzsdei nap záró árától 30 százalékkal. Fontos kitétel még az is, hogy a részvényenkénti ár nem haladhatja meg a 2022. évi konszolidált éves beszámoló alapján számított egy részvényre jutó saját tőke értékét, azaz a 489 forintot.

A jelenlegi árfolyammal számolva 4,8 millió darab részvényt vásárolhat maximálisan az Opus a bevezetett 701 millió darabból, ha pedig a szélső értékekkel számolunk, vagyis maximálisan az egy részvényre jutó saját tőke értékével, minimális árnak pedig a jelenlegi árfolyamhoz képest 30 százalékkal alacsonyabb árral, akkor 4,1-6,9 millió darabos sáv adódik.

Mit mond a menedzsment?

Németh Krisztián, az Opus Global társaságirányítási igazgatója és Medgyesi Attila, a cégcsoport vezérigazgató-helyettese a Trend FM műsorában beszélt a saját részvény vásárlás részleteiről, és a tranzakció mögött álló motivációról.

Minden befektetési szolgáltató csatlakozhat és részt vehet az aukcióban, az Opus nem tett ilyen jellegű korlátozást, szeretné a vállalat, ha minél szélesebb körben elérhető lenne. De mivel nem minden befektetési szolgáltató teszi lehetővé az elektronikus csatornákon azt, hogy aukciós felajánlást tegyen az ügyfél, ezért javasolja az Opus, hogy aki részt venne az aukcióban, az vegye fel a kapcsolatot a befektetési szolgáltatójával.

Az Opus historikusan egy olyan részvény, amelynek széles a kisbefektetői bázisa, a menedzsmentnek nincs preferenciája ebből a szempontból, fontosak az intézményi befektetők, de szívesen látják a kisrészvényeseket is – mondták el a vezetők.

A sajátrészvény-visszavásárlási program mögött álló okokkal kapcsolatban a cégvezetők elmondták, hogy az Opus gyakorlatilag egy diverzifikált befektetési társaság, a menedzsmentnek az a feladata, hogy a piacon rendelkezésre álló információk alapján meghatározza, hogy az adott piacon milyen befektetéseket hajt végre. Dönthetne úgy a vállalat, hogy akvirál, vagy új iparágba lép be, vagy a meglévő divízióit erősíti, de előfordul, hogy a részvényesi értékteremtést részvény-visszavásárlási programmal lehet maximalizálni. Tavaly egy klasszikus részvény-visszavásárlás zajlott le az Opusnál, amikor minden nap vásárolt a cég 100 ezer darab részvényt, 1 milliárd forintos keretösszegig. A második körös részvény-visszavásárlásnál pedig az aukciós forma mellett döntött a vállalat.

Felpörögtek idén a saját részvény vásárlások

A globális részvény-visszavásárlások szempontjából 2022 volt a rekordév, akkor 1305 milliárd dollár értékben vásárolták vissza papírjaikat világszerte a tőzsdén jegyzett cégek, ehhez képest tavaly visszaesés volt, de idén újabb lendületet kaphatnak a saját részvény-visszavásárlások elemzők szerint. A 2024-es év erősen indult, az elmúlt hetekben számtalan vállalat jelentette be, hogy saját részvények visszavásárlására készül.

Több oka is lehet annak, ha egy vállalat saját részvényt vásárol vissza:

Legtöbbször azzal indokolnak a menedzsmentek, hogy a legoptimálisabb tőkeallokációt akvizíciós célpontok vagy beruházások hiányában a részvényesi javadalmazásban látják.

Szintén gyakori érv, hogy a cégvezetés olcsónak találja a vállalat részvényeit, ezért dönt a visszavásárlás mellett.

A visszavásárlások több csatornán keresztül hatnak:

A hónapokon vagy akár éveken keresztül tartó részvényvisszavásárlások tartós keresletet jelentenek az adott részvények iránt, ez stabilizálhatja vagy akár emelheti is az árfolyamot.

Egyes esetekben árfolyamstabilizáló hatása is lehet a részvényvásárlásoknak, ami kisebb volatilitáshoz, kisebb árfolyamkilengésekhez vezethet.

A piacon lévő részvények darabszáma csökken, így az egy részvényre jutó profit (EPS) vagy más metrika, például az egy részvényre jutó könyv szerinti érték ceteris paribus magasabb lesz, ez pedig alacsonyabb árazást okoz, ami újfent vonzóbbá teheti a részvényeket.

A visszavásárolt saját részvényekre a vállalat nem fizet osztalékot, így ugyanakkora osztaléktömeg az egy részvényre jutó osztalékot emeli.

A magyar példák

A hazai tőzsdei vállalatok körében is vannak folyamatban sajátrészvény-visszavásárlási programok részvényesi készpénzvisszajuttatási célzattal, például a Magyar Telekom, a Richter és a PannErgy is veszi a saját részvényeit, illetve vannak, akik a munkaválói résztulajdonosi programjukhoz vásárolnak a tőzsdén. Legutóbb az OTP jelentett be egy nagy részvény-visszavásárlási programot, december 60 milliárd forintnyi saját részvényt vásárolhat vissza. Az Opushoz hasonló aukciós sajátrészvény-visszavásárlás viszonylag ritka, legutóbb a Telekomnál volt példa rá, amikor a hazai távközlési vállalat májusban 14,6 milliárd forint értékben vásárolt vissza részvényeket.

Hogy alakul az árfolyam?

Tavaly nyáron megtalálták a befektetők az Opus Global részvényeit, amikor a cég bejelentette első sajátrészvény-visszavásárlási programját. Az elmúlt egy évben több mint háromszorozott a részvények árfolyama, idén pedig közel 10 százalékos pluszban áll a részvény, ami közel megfelel a BUX index teljesítményének.

