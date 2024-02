Alteo-vezér: sokáig velünk marad a földgáz

A megújuló energia aránya 2035-ig reálisan az ötven százalékot sem érheti el, a 2040-es évek végéig egyre csökkenő mértékben, de szükség lesz a fosszilis energiára, a nukleáris energiára pedig még azután is - mondta ifj. Chikán Attila, az Alteo elnök-vezérigazgatója Áder János Kék bolygó című podcastjának hétfőn megjelent adásában.

Áder János a műsorban felvetette, lehet-e csupán megújuló energiaforrásokból fedezni az ország energiaigényét. Ifj. Chikán Attila szerint tíz-húsz éves távlatban a klímavédelemre kell koncentrálni, a megújulók mellett a nukleáris energiának is helye van, a kettő együtt okozhat radikális karbonlábnyom-csökkenést, a fő feladat a fosszilis energiahordozók visszaszorítása.

Tehát egy "megújuló-nukleáris kombó" kap majd nagyobb szerepet,

de nem lehet eltekinteni a földgáz használatától sem a következő pár évtizedben,

mert a földgáz a változó mértékű energiaigényhez alkalmazkodó, rugalmas termelést tesz lehetővé - magyarázta a szakember.

Ifj. Chikán Attila kifejtette, két üdvözlendő trend van Magyarországon, az egyik a megújuló energia, ezen belül a napenergia rohamos terjedése; a naperőmű-kapacitás bővülése miatt egyre kevesebb gázra van szükség. A másik trend a fogyasztáscsökkentés, a gázfüggőségünk csökkentése.

Áder János elmondta, hogy a jelenlegi 6000 megawattos napenergiatermelést a kormány 2035-re szeretné megduplázni - az Alteo vezére úgy reagált, hogy a 6000 megawatt be tudott illeszkedni a villamosenergia-rendszerbe, tíz év múlva ez igaz lehet a 12 ezer megawattra. Elmondta, felső korlát azért van, mert a napenergia időjárásfüggő megújuló, vagyis amikor nem süt a nap, akkor pótolni kell másik típusú erőművel vagy tárolással. Másrészt

a hálózatnak is kihívást jelent egy nagyarányú bővítés, óriási fejlesztéseket igényel, és ahhoz idő kell

- hangsúlyozta.

Az orosz leválás és az energiafüggetlenség kapcsán Ifj. Chikán Attila elmondta, hogy már most is "sok oldalról tudunk betáplálni", Ausztria, Horvátország, Szerbia, Románia felől, és van hazai kitermelés is, plusz biometán, amelyet biogázból állítanak elő. Utóbbiban is komoly potenciál van, hiszen akár negyvenszeres kapacitásbővülésre van lehetőség - jegyezte meg a szakember. Összegzése szerint tehát a szükséges gázmennyiséget be lehetne szerezni más forrásokból, azonban esetleg sokkal magasabb áron.

