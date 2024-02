Ilyenek lesznek a jövő telefonjai - Felejtsük el az alkalmazásokat?

Alkalmazás repülőjegyvásárláshoz. Alkalmazás szállásfoglaláshoz. Térképalkalmazás. Időjárásalkalmazás. Üzenetküldő alkalmazás. Csak hogy párat említsünk a telefonunkon egyre halmozódó alkalmazásáradatból, amin lassan nem győzünk kiigazodni. Úgy tűnik, hogy a német távközlési óriásnál, a Deutsche Telekomnál is felismerték ezt a problémát, és az idei MWC-n egy „app-free” telefon koncepcióval rukkoltak elő, természetesen a mesterséges intelligenciára támaszkodva.

Hétfőn megnyitotta kapuit a világ legnagyobb mobilpiaci rendezvénye, a Mobile World Congress, amelyen a szokásokhoz híven a Magyar Telekom anyavállalata, a Deutsche Telekom is felvonult, komoly jelenléttel, külön standdal. Az eseményen megszólaltak a cég vezetői, és a számos újdonsággal, többek között egy új telefon koncepcióval is szolgált a társaság, amiről már pár nappal korábban szivárogtak információk.

"A mesterséges intelligencia megérkezett közénk és azt gondolom, tartósan velünk marad. Az idei Mobile World Congress-en a Telekom olyan innovációkat mutat be, amelyek használják ezt a technológiát és az egyének, vállalkozások, sőt, társadalmunk számára is digitális előrelépést nyújthatnak" – mondta Claudia Nemat, a Deutsche Telekom technológiáért és innovációért felelős igazgatósági tagja. Hozzátéve, hogy távközlési vállalatból egyre inkább technológiai vállalattá válnak.

A rendezvényen debütált a Deutsche Telekom AI alapú okostelefon koncepciója, amit csak „app-free” okostelefonként emlegetett a vállalat.

A Telekom, a Qualcomm és a Brain.ai együttműködésében készülő prototípusok generatív AI-t használó asszisztens segítségével képesek arra, hogy hangalapú irányítással oldjanak meg összetett feladatokat. Mindezt úgy, hogy nincs szükség előre telepített alkalmazásokra, vagy hosszas böngészésre, egyszerű szóbeli, vagy rövid szöveges utasítás segítségével kereshetünk, és intézkedhetünk, vásárolhatunk.

Az AI telefon képességeit, a Deutsche Telekom saját márkás telefonján, egy T Phone-on mutatta be a standján. Megnézhettük élőben, hogy hogyan keres hangutasítással repülőjegyeket az algoritmus, amit utána le is foglalhatunk, vagy hogy milyen ötleteket kapunk, ha egy kétéves, teniszrajongó kislánynak szeretnénk ajándékot venni. Az „app free” telefont láthatóan nagy érdeklődés övezi, a bemutatót végző szakértők folyamatosan le vannak foglalva a mobilkiállítás első napján, pedig bőven van látnivaló az eseményen, amelynek legizgalmasabb újításairól a következő napokban a Portfolio is beszámol a helyszínről.

"5-10 éven belül senki sem fog alkalmazásokat használni" – mondta el Tim Höttges, a Deutsche Telekom vezérigazgatója az eseményen tartott előadásában a Reuters tudósítása szerint.

Bár a fejlesztés még nem érhető el kereskedelmi forgalomban, és céldátumot sem adott a cég, a bejelentés jól mutatja, hogy merre haladnak a felhasználók életét megkönnyíteni hivatott fejlesztések, amiben főszerepet kaphat a mesterséges intelligencia. A Deutsche Telekom meggyőződése, hogy a nagy nyelvi modellek hamarosan az eszközök szerves részévé válnak, javítva és egyszerűsítve az ügyfelek életét – tette hozzá a vállalat.

Nem csak telefonnal, de routerrel is jelentkezett a Deutsche Telekom, a mesterséges intelligenciával működő router az otthonokban nyújthat segítséget. A Concept T név alatt a futó routerének három lehetséges megoldását mutatta be a Telekom: hologramként megjelenő asszisztens, háztartási teendőkben is közreműködő robot router, valamint egy igény szerint alakítható moduláris rendszer, amely egyszerre tölthet be dekorációs és funkcionális szerepet.

A hálózati megoldások terén kínált újítások közül kiemelhető még a "Cell Tower to Go" elnevezésű mobiltorony koncepció, amely stabilan elérhető és nagysebességű mobil lefedettséget biztosító rugalmas megoldás iránti igény hívta életre. Az eszköz képes arra, hogy nagy kapacitású mobil lefedettséget biztosítson egy adott területen ideiglenesen kihelyezve, akár vállalkozások telephelyein, katasztrófa sújtotta területen, vagy sok embert vonzó sporteseményeken. Az eszközbe épített antennák 4G és 5G spektrumot is képesek használni.

Címlapkép forrása: Angel Garcia/Bloomberg via Getty Images