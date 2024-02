Hangulatromlás indult a tőzsdéken

Portfolio 2024. február 27. 08:07

Gyengén indult a hét a tőzsdéken, tegnap az európai és az amerikai piacok is estek, így a vezető részvényindexek visszahúzódtak a korábbi rekordközeli szintekről. Az ázsiai piacok ezt követően szintén csökkenésbe fordultak a hongkongi tőzsde vezetésével. Az előjelek alapján Európában is kisebb eséssel indulhat a majd a nap. Makroadatok és események szempontjából lesznek ma izgalmak, hiszen ma tartja kamatdöntését a Magyar Nemzeti Bank, de érkeznek konjunktúraadatok az Egyesült Államokból is. Mindeközben a befektetők már készülnek a csütörtökre, amikor megjelenik a Fed kedvelt inflációs mutatója.