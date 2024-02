Egy év alatt összeomlott a szén-dioxid-kibocsátás ára - Újabb fordulat a láthatáron?

Az európai gazdaság és ipar visszafogott teljesítménye, a megújuló energiaforrások terjedése és a villamosenergia-termelés emissziójának csökkenése, valamint a vártnál enyhébb téli időjárás is lefelé irányuló hatást gyakorol az európai uniós szén-dioxid-kibocsátási egységek árfolyamára, amely a földgázpiaccal is együttmozgást mutat.

Két és fél éves mélypontról emelkedésnek indult az európai uniós szén-dioxid-kibocsátási egységek ára február utolsó napjaiban. A karbonkvóták tőzsdei jegyzése az elmúlt kevesebb mint 12 hónapban szinte megfeleződött, és a 2023 március 6-i közel 105 euróról 53 euróra esett február 23-ig. Legutóbb 2021 augusztusában állt hasonlóan alacsony szinten az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszerben (EU ETS) forgó kibocsátási egységek (EUA-k) árfolyama.

Ezt követően azonban a jegyzés pozitívan korrigált, és 28-án kora délután már a 60 eurós szint körül alakult.

Azt, hogy trendfordulóról van-e szó, egyelőre nem lehet megmondani, a rövid távú kilátásokat mindenesetre többségében lefelé mutató hatóerők alakítják. A karbonkvóták iránti kereslet elmúlt éves áresésében megmutatkozó gyengeségét az európai gazdaság és ipar visszafogott teljesítménye, illetve a megújuló energiaforrások terjedése és az ezáltal a villamosenergia-termelés emissziójában tapasztalható esés egyaránt magyarázza, de a vártnál enyhébb téli időjárás is ebbe az irányba hat.

A karbonkvóták árfolyama korrelációt mutat a piaci földgázárak alakulásával is, egyéb jelentősebb hírek hiányában az EUA-k jegyzése lényegében a TTF-árat követi. Ez tavaly nyár óta nem látott, 25 euró/MWh alatti szintre esett február közepéig, ami 50%-kal marad el az egy évvel ezelőtti hasonló időszak áraitól, de a napokban ezen a piacon is pozitív korrekció történt, és a jegyzés két hét után ismét átlépte a 25 eurót.

A gyenge fundamentumok hatására kereskedői várakozások szerint a medvepiac 2024 egészében kitarthat az EU ETS-ben, de a gazdasági körülmények javulásával az év második szakaszában a karbonkvóták árfolyama is felfelé korrigálhat.

Az S&P Global decemberi előrejelzése a 80,8-95,50 eurós sávba várta az uniós karbonkvóta árfolyamát 2024-re, 89,60 eurós átlaggal, a novemberi előrejelzésben szereplő 93,50 eurós várakozást lefelé módosítva. A CFP Energy elemzői várakozása 2024 első részére 65-75 eurós jegyzést valószínűsített.

Az utóbbi hónapok árfolyamesése annak ellenére következett be, hogy egyre inkább körvonalazódott, hogy az EU 2040-re 90%-os kibocsátáscsökkentési célértéket tűzhet ki maga elé az 1990-es szinthez képest. Az erre vonatkozó politikai alku elérése várhatóan nem lesz könnyű, mert több ország túlságosan ambiciózusnak tartja a célt, míg néhányan még magasabbra tennék a lécet, mindenesetre az Európai Bizottság február elején erősítette meg, hogy a 90%-os cél kijelölésére és elérésére tesz javaslatot. Az Euractiv által idézett elemzők szerint a 90%-os kibocsátáscsökkentési cél akár 400 euró fölé is küldheti a karbonkvóták árfolyamát 2040-ig.

Az Európai Bizottságot egyébként nem nyugtalanítja a karbonkvóták utóbbi hónapokban bekövetkezett árcsökkenése. A piacot korábban is jelentős áringadozások jellemezték, különösen a rendszer elindulását követően a 2000-es években, majd az energiaválság időszakában.

2007-ban az árfolyam hónapokra nulla közelébe süllyedt, de ezt követően is sokáig messze 20 euró alatt forogtak a kvóták, mielőtt - nagyrészt a sorozatos szabályozói reformok hatására - 2018-2020-ban jelentős emelkedésnek indult. Az árfolyam 2023 februárjában 100 euró fölé emelkedett, történetében először.

Az akkori erősödés hajtóerejét részben hedgelés, részben az uniós kibocsátáskereskedelmi rendszer legutóbbi, a "Fit for 55" csomag keretében tervezett reformjai képezték. Ezek értelmében a rendszer által lefedett szektorok CO2-kibocsátásának csökkentésére vonatkozó célértéket a korábbi 43%-ról 62%-ra emelték (2005-höz képest 2030-ig), ennek érdekében pedig fokozták az elérhető kvóták összmennyiségének 2024 és 2030 közötti csökkentésére vonatkozó célt, egyúttal megerősítve a piac stabilitását szolgáló tartalékot. A nagy uniós kibocsátók számára - az európai ipar versenyképességének megőrzése érdekében - ingyen kiosztott karbonkvóták intézménye pedig fokozatosan megszűnik 2026 és 2034 között.

Emellett a rendszert fokozatosan a tengeri hajózási ágazatra is kiterjesztik, ahogyan egy 2026-ban esedékes értékelés eredménytől függően az Európai Unión belüli légiközlekedésről a közösség határait elhagyó járatokra is. 2026 végéig az Európai Bizottság azt is felméri, hogy 2028-tól bevezetik-e a települési hulladékégetésből származó kibocsátásokat az EU ETS-be. A reform alapján az épületekből, a közúti közlekedésből és további ágazatokból (főleg az EU ETS hatálya alá nem tartozó kisiparból) származó közvetlen kibocsátások számára külön kibocsátáskereskedelmi rendszert vezetnek be, amely 2027-től élesedne (ezzel párhuzamosan pedig a kiszolgáltatott társadalmi csoportok számára létrehoznak egy szociális klímaalapot). Továbbá, az EU-ba importált áruk előállításához kapcsolódó kibocsátásra vonatkozóan pedig 2026-tól bevezetésre kerül a karbonvám (Carbon Border Adjustment Mechanism – CBAM).

Az Európai Uniós Kibocsátás-Kereskedelmi Rendszer (EU ETS)



Az EU ETS-t 2005-ben hozták létre a jogalkotók a klímaváltozás elleni küzdelem részeként, ez máig a világ legnagyobb ilyen jellegű platformja (2023-ban mintegy 750 milliárd euró éves kereskedési értékkel). A kibocsátáskereskedelmi rendszer lényege az, hogy arra ösztönözze a piaci szereplőket, hogy fokozatosan csökkentsék szén-dioxid-kibocsátásukat a szabályozói eszközökkel egyre magasabbra hajtott kvótaárakkal, az Európai Unió által meghatározott ütemtervvel összhangban. Ennek érdekében a lefedett szektorok szereplői által évente maximálisan kibocsátható szén-dioxid mértékét rendszerszinten határozza meg a szabályozó a piacon forgó - az érintettek által kötelezően beszerzendő - kvóták számának kontrollálásával, az elérhető kibocsátási egységek összmennyiségét évről évre meghatározott mértékben csökkentve.



Az érintettek három úton juthatnak hozzá a CO-kibocsátásuknak megfelelő, számukra szükséges kvótamennyiséghez: bizonyos feltételek fennállása esetén ingyen, megvásárolhatják őket aukciókon, illetve a másodlagos piacon is kereskedhetnek közvetlenül egymással. Egy darab kvóta egy tonnának megfelelő szén-dioxid vagy azzal megfeleltethető mennyiségű egyéb üvegházgáz kibocsátására ad jogosultságot.



A rendszer hatálya alá mintegy 10 ezer termelőegység tartozik, többek között az áram- és hőtermelők és számos feldolgozóipari szereplő (pl. olajfinomítók, acél- és cementgyártók, vegyipar). Emellett a szabályozás érvényes a légiközlekedésben részt vevő vállalatokra is. A szektorokra vonatkozó specifikus szabályok között azonban vannak eltérések. A kibocsátáskereskedelmi rendszer által lefedett szektorok jelenleg az EU károsanyag-kibocsátásának mintegy 40 százalékáért felelnek. Jelenleg minden EU-tagállamra, Izlandra, Liechtensteinre és Norvégiára vonatkoznak az előírások. Az EU ETS az évek folamán egyre tágabbá válik földrajzi értelemben, illetve a lefedett szektorok és károsanyagok tekintetében is.

Címlapkép forrása: Getty Images