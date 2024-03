Brutális az árháború az autópiacon – A Teslának is lépnie kellett

Portfolio 2024. március 01. 08:55

Hónapok óta arról szólnak a hírek, hogy a kínai elektromosautó-piacon brutális az árverseny, az autógyártók egymás után jelentenek be árcsökkentéseket vagy más ösztönzőket, hogy növeljék eladásaikat. A főként a kínai cégek által gerjesztett árversenybe a nyugati cégek is beszálltak, most a Tesla lépett.