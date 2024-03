Eldördült a startpisztoly: fut a lakásbiztosítási kampány, már most óriási a verseny az ügyfelekért

Március 1-jével, vagyis a mai nappal kezdetét vette az első lakásbiztosítási kampány Magyarországon. Már most látható, hogy élénkült a verseny a biztosítók között, és jelentős díjcsökkentéssel készültek az ügyfelek megnyerésére. A kampányt útjára indító Nemzetgazdasági Minisztérium és a versenyt felügyelő Magyar Nemzeti Bank ma sajtótájékoztatón adott tájékoztatást az előttünk álló hétről.

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium közigazgatási államtitkára elmondta: egy éve készül a biztosítási piac erre a napra, hiszen 2023 februárjában hirdette ki a kormány azt a rendeletet, amely 2024 márciusától előírja a minden év március 1-jétől 31-éig tartó lakásbiztosítási kampányt, amikor is mindenkinek lehetősége van arra, hogy felmondja lakásbiztosítását. Csak az időszak rendkívüli, a felmondási jog rendes felmondási jog: az évfordulóhoz kötődő rendes felmondás mellett egy extra felmondási lehetőséget jelent. A kormány célja nem egyszerűen az volt, hogy olcsóbbak legyenek a lakásbiztosítások, hanem az is, hogy

ár és szolgáltatás szempontjából egyaránt élénkebben versenyezzenek egymással a biztosítók, az eddiginél nagyobb védelmet nyújtva a családoknak.

A védelmi szint akkor kielégítő, ha a biztosítási összeg fedezi akár egy teljes ingatlan újraépítését is, és minden olyan fedezetre kiterjed, ami a család számára fontos. Az államtitkár bízik ezért abban, hogy „a csapból is a lakásbiztosítás” fog folyni márciusban. A hatása már most érződik: már februárban élénkült a versenyt, és szemmel láthatóan beindult a termékfejlesztést, amit megköszön a kormány a piaci szereplőknek. Korszerűbb, versenyképesebb és kedvezőbb ár/érték arányú lakásbiztosításokat vár a kormány a kampánytól, ezért mindenkit arra biztat, hogy tekintse át szerződését, és éljen a felmondási, újrakötési lehetőséggel.

A lakásbiztosítási piac számokban

Összes lakásbiztosítási szerződés: 3 309 993 db

Érintett lakosság: kb. 7,5 millió fő

Biztosított összvagyon: kb. 200 000 milliárd forint

Biztosítási penetráció: 72,14% (biztosított lakások aránya)

Társasházbiztosítási szerződések száma: 49 545 db

Hitelfedezeti záradékkal ellátott, jelzáloghitelekhez kapcsolódó lakásbiztosítási aránya: 19,51%

Piaci koncentráció (a 4 legangyobb biztosító részesedése): 82%

Átlagos biztosított négyzetméterár: 429 ezer forint / négyzetméter Szerződések éves megújítási rátája: 13-16%

Kárhányad: kb. 30% (az MFO-termékeké kb. 50%)

Kovács Zsolt, a Nemzetgazdasági Minisztérium miniszteri biztosa úgy fogalmazott: minden mással összehasonlíthatatlan vagyontömegről beszélünk, amit értékének egy ezrelékéért (évi mintegy 200 milliárd forintért) biztosítanak Magyarországon. Az elmúlt időszakban olyan események történtek (pl. jelentős áremelkedés), amely befolyásolta a lakások biztosítottságát Magyarországon, így megérett az idő rengeteg lakásbiztosítási szerződés aktualizálására. Magyarországon viszonylag magas a lakásbiztosítási penetráció, de még innen is lehet tovább fejlődni Kovács Zsolt szerint. Az elmúlt évek már csak kis mértékű növekedést hoztak, a kormány bízik abban, hogy a jelenleg nem vagy kevésbé biztosított vagyonelemeknél is előrelépést hoz a kampány.

A lakásbiztosítások megújítása mindenki számára, így az érintett 50 ezer társasházi lakásbiztosítás szempontjából is fontos, hiszen egy ekkora szerződéses darabszám közel 1 millió biztosított lakást jelent.

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank alelnöke szerint 2024 a lakásbiztosítások éve. Az ügyfelek kampányszerű tájékoztatása már február elején elindult, a tényleges felmondási időszak pedig a mai nappal, március 1-jével kezdődik, és egészen március 31-éig tart. A lakásbiztosítási piacon jelenleg 14 biztosító van jelen, a díjbevételek 82%-a azonban mindössze 4 biztosítótársaság között oszlik el. A kampány növelheti a versenyképességet, csökkentheti a piaci koncentrációt és növelheti a pénzügyi tudatosságot is Kandrács Csaba szerint, ezáltal növelheti a biztosítók iránti bizalmat és a pénzügyi stabilitást is.

Az élénkülő verseny következménye lehet a díjak csökkenése, de a szolgáltatási minőség javulása is, így egyértelműen az ügyfelek javát szolgálja, amit a már most a piacon látható kedvezményes ajánlatok is jól mutatnak. Fontos, hogy a meglévő szerződéssel rendelkezők is nézzék át szerződéseiket abból a szempontból, hogy megfelelően és a megfelelő áron vannak-e biztosítva a vagyontárgyak. Az is lehetséges, hogy a jelenlegi szerződés a legkedvezőbb – hívta fel a figyelmet az alelnök. A Magyar Nemzeti Bank számos lehetőséget kínál mind online, mind offline módon a tájékozódásra.

Az átlagos ügyféligények 90%-át kielégítik a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítás (MFO) alapcsomagjában található szolgáltatások, így a több mint egy évvel ezelőtt bevezetett minősített lakásbiztosítás megkötésével akár időt is spórolhatnak a szerződéskötők, ráadásul az átlagnál kedvezőbb díj mellett: ezek átlagosan 10%-kal olcsóbbak, ugyanazon díjra viszont mintegy 20%-kal nagyobb szolgáltatási tartalom jut. A 14 biztosítóból 13 biztosító kínál ilyet.

A lakásbiztosítási kampányt az MNB kiemelt figyelemmel kíséri, a piaci szereplőknek hetente kétszer kell adatot szolgáltatniuk a felügyelet felé, és próbavásárlásokkal is meggyőződnek arról, hogy egészséges és fenntartható verseny zajlik-e a biztosítók között. A Portfolio kérdésére adott válaszában Kandrács Csaba elmondta:

250-300 ezer váltóra számítanak a piaci szereplők a jegybank adatgyűjtése szerint nagy átlagban. Hogy mennyi történt ténylegesen, arról legkésőbb a kampányt követően tájékoztatást fognak adni.

