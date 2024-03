Beszünteti szolgáltatását a blinkee.city Budapesten

Beszünteti szolgáltatását Budapesten a blinkee.city elektromos közösségi robogómegosztó.

Szeretnénk Titeket tájékoztatni, hogy a blinkee.city elektromos közösségi robogómegosztó az idei évtől sajnálatos módon kénytelen beszünteti szolgáltatását Budapesten - írta a cég közösségi oldalán.

Arra hivatkoztak, nem volt minden feltétel biztosítva a folytatáshoz, ugyanakkor nem szeretnénk véglegesen elbúcsúzni lelkes felhasználóiktól: a robogóikat egyéni járműbérleti konstrukció keretében továbbra is bérelni lehet, illetve most, előszezoni áron meg is lehet vásárolni őket.

Magyarországon újnak számító közlekedési lehetőség jelent meg 2018 nyarán, amit egy magyar startuppal közös együttműködésen keresztül támogatott az E.On is: ez a közösségi elektromos robogózás volt.

A blinkee.city 50 darab elektromos robogóval indult, kulcs- és állomások nélküli járműmegosztó rendszere mobil alkalmazáson keresztül volt kezelhető; a robogókkal Budapesten belül bárhova közlekedhetett a felhasználó, és a városon belüli zónában bárhol le is állíthatta. A blinkee.city 2017-ben Lengyelországban indult.

Címlapkép forrása: Jaap Arriens/NurPhoto via Getty Images