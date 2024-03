Kamatozó részvénysorozatot vezetett be a Delta Technologies Nyrt. a Budapesti Értéktőzsde középvállalati piacára, a BÉT Xtenden – a hazai tőkepiacon rendhagyónak tekinthető részvényformátum megjelenését ünnepélyes kereskedésindító csengetés jelezte a BÉT-en.

A bevezetés keretében a társaság 2 400 darab, egyenként 10 000 forint névértékű kamatozó részvénye került regisztrációra az Xtend MTF piacon. A részvénycsomag bevezetésével a Delta Technologies a szabályozott piac Standard kategóriája mellett immár a BÉT Xtend piacán is jelen van.

Mi a kamatozó részvény?

Olyan részvénytípus, amely meghatározott mértékű kamatra jogosítja fel a tulajdonosát. A kamat mellett osztalékra is jogosult lesz a kamatozó részvény tulajdonosa. Ilyen részvényt akár alaptőke-emeléskor is ki lehet bocsátani, legfeljebb azonban a felemelt alaptőke 10 százalékának megfelelő értékben. Nem lehet viszont kamatot fizetni akkor, ha ezzel a társaság saját tőkéje az alaptőke alá csökkenne.

Az 1987-ben alapított Delta Csoport a hazai IT szegmens egyik vezető szereplője. A vállalat többek között IT- és irodatechnikai eszközök szervizelésével és kereskedelmével, valamint komplett IT infrastruktúrára vonatkozó megoldások kivitelezésére fókuszál. Emellett az informatikai társaság olyan területeken is aktív, mint az okosváros megoldások, a közlekedésinformatika vagy a digitális oktatás.

A Delta Csoport tőzsdei vállalata, a Delta Technologies 2019-ben lépett piacra. A társaság Igazgatósága 2023 szeptemberében döntött a mintegy kétmilliárd forint értékű, intézményi, szakmai befektető bevonásával végrehajtott tőkebevonásról, amely folyamat a részvények jelen bevezetéssel zárul le.

„Kamatozó részvénysorozatunk bevezetése a tőzsde Xtend piacára egy hatalmas mérföldkő a Delta életében” – mondta Bodzási Gergely a Delta Technologies gazdasági vezérigazgató-helyettese. „A növekedési stratégiánk és akvizíciós céljaink megvalósításához elengedhetetlen a forrásbevonás. A kamatozó részvény egy unikális instrumentum a tőkepiacon, amely befektetőnek és kibocsátónak egyaránt előnyös.” – tette hozzá Bodzási Gergely.

„Az informatikai szektor a Budapesti Értéktőzsdén is egyre nagyobb súllyal van jelen, amelynek kiemelt képviselője a Delta Technologies. A társaság évek óta a hazai tőkepiac aktív szereplője – jelen bevezetés szemlélteti, hogy a tőkeági forrásbevonás sokrétűen tudja támogatni a növekedési célokat.” – mondta Máté-Tóth István, a Budapesti Értéktőzsde vezérigazgató-helyettese.

Címlapkép: BÉT