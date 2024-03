Soha nem látott vagyon füstölt el a magyarok bankszámláiról, de végre van, aminek örülhetünk

Ugyan a tavalyi utolsó negyedévben végre nem nőtt tovább a sikeres csalások értéke az előző negydévhez képest, ám éves alapon még így is duplázást láthattunk. 2023-ban egyetlen év alatt 23,2 milliárd forintnyi sikeres visszaélés történt a nem kártyás elektronikus pénzforgalomban. A digitális pénzforgalom naposabb oldalát tekintve az látszik, hogy a mobilfizetések gyorsan terjednek, a kártyákkal már kétszer többet fizetünk, mint amennyi készpénzt veszünk fel velük, és a fizetési kérelmek száma is nagyot emelkedett. A hazai pénzforgalom legfontosabb trendjeiről júniusi Financial IT konferenciánkon részletesen is szó lesz.