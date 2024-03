A Samsung is kaphat egy szeletet az Nvidia tortájából, kilőtt az árfolyam

A Samsung Electronics részvényei jelentős mértékben, több mint hat hónapja a legnagyobb mértékben erősödtek, következtében annak a hírnek, hogy az Nvidia érdeklődik a vállalat nagy sávszélességű memóriachipjei iránt.

A Nikkei Asia által közölt információk alapján az Nvidia tervei felvillanyozták a befektetőket, akik abban reménykednek, hogy a Samsung képes lesz felvenni a versenyt az AI technológiák terén a kisebb rivális SK Hynix-szel szemben. A Samsung vezetői a vállalat éves közgyűlésén bejelentették, hogy céljuk a következő két-három évben elérni az első helyet a globális chippiacon, beleértve a nagy sávszélességű memóriachip (HBM) kapacitások bővítését. Ezek a chipek különösen alkalmasak az Nvidia által fejlesztett AI-chipekkel való együttműködésre.

Az Nvidia, amely már most is vezető szerepet tölt be az AI félvezetők piacán, nemrégiben mutatta be legújabb hardvergenerációját, Blackwell néven. Az Nvidia alapítójának, Jensen Huangnak nyilatkozata nyomán, miszerint cége HBM-szállítóként is igénybe venné a Samsungot, a dél-koreai vállalat részvényei 6 százalékkal megugrottak Szöulban.

Huang hangsúlyozta az SK Hynix és Samsung iránti elismerését és partnerségük fontosságát. Az SK Hynix saját erőfeszítései a HBM területén - amelyek ideálisak az Nvidia chipjeinek maximális kihasználására - hozzájárultak ahhoz, hogy a részvényeinek értéke 2023 eleje óta megduplázódott, szemben a Samsung részvényárfolyamának durván 39 százalékos emelkedésével ugyanezen az időtávon.

Sanjeev Rana, a CLSA Korea Research vezető elemzője szerint nagy esély van arra, hogy a Samsung lesz az Nvidia új chipjeinek HBM3E típusú memória beszállítója. Rana szerint ez annak köszönhető, hogy más beszállítóknál korlátozottak lehetnek ezen specifikus termékek kapacitásai.

Az Nvidia GPU-i iránti kereslet nagyon erős, de mivel a Hynix és a Micron HBM-kapacitása korlátozott, nagyon valószínű, hogy az Nvidia kénytelen lesz más beszállítóra támaszkodni, hogy kielégítse a chipjei iránti erős keresletet

- fogalmazott az elemző.

A HBM kulcsfontosságú része a Samsung azon törekvésének, hogy a világ vezető chipgyártója legyen, mivel ez a memóriapiac egyetlen olyan területe, ahol a Samsung nem élvez egyértelmű előnyöket a versenytársakkal szemben. A vállalat közölte, hogy HBM-eladásai több mint 40 százalékkal nőttek a decemberrel zárult negyedévben, és a piaci kereslet a fellendülés jeleit mutatja.

Túl a memóriaiparon, a Samsung törekszik bérgyártói üzletágának bővítésére is. Célja ennek keretein belül chipeket gyártani külső ügyfeleknek - mint például az Nvidia -, és így növelni piaci részesedését ezen a területen is, amely jelenleg elsősorban a Taiwan Semiconductor Manufacturing dominanciája alatt áll.

