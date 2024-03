Baj van a luxuspiacon, beszakadnak a Gucci eladásai

A Kering, egy ismert francia luxuskonszern, részvényei jelentős, 14 százalékos esést szenvedtek el a mai kereskedésben. Ennek oka, hogy a vállalat előrejelzése szerint a Gucci márka eladásai az első negyedévben körülbelül 20 százalékkal maradnak el az előző év azonos időszakához képest. Ez a visszaesés főként az ázsiai piacok tranzakcióinak csökkenésével magyarázható.

A cég ritkán ad ki profit warningot, de mostani bejelentése szerint a teljes csoport bevételének 10 százalékos csökkenésére számítanak 2024 első három hónapjában az előző év azonos időszakához képest. A figyelmeztetés azért is meglepő, mert a többi luxuscég, mint például az LVMH és a Hermes eddig ellenálltak a gazdasági nehézségeknek.

A jelenlegi tendenciák alapján a csoport úgy becsüli, hogy 2024 első negyedévében a konszolidált bevétele körülbelül 10 százalékkal csökken a tavalyi első negyedévhez képest. Ez elsősorban a Gucci meredekebb árbevétel-csökkenését tükrözi, különösen az ázsiai-csendes-óceáni térségben. A Gucci bevételei az első negyedévben várhatóan közel 20 százalékkal csökkennek az előző évhez képest.

- áll a Kering közleményében.

A lassulás leginkább Kínából eredhet, amely gazdaságilag nehéz időszakon megy keresztül. A Gucci korábban kiemelt márkának számított a Kering portfóliójában, különösen 2021-ben mutatott erős teljesítményt. Mostanra azonban küzd a piaci részesedésének megőrzéséért, mivel még a tehetős vásárlók is takarékosságba kezdtek az infláció emelkedése miatt.

A Kering korábban beszámolt arról, hogy 2023 utolsó negyedévében 6 százalékkal csökkentek bevételei és minden nagy márkájának eladásai visszaestek. A Gucci eladásai negyedévről negyedévre 4 százalékkal estek vissza.

Francois Henri Pinault vezérigazgató hangsúlyozta, hogy továbbra is beruházásokat terveznek a márkákba, így a Gucciba is, annak érdekében, hogy fenntartsák versenyképességüket - még ha ez a marzsok zsugorodásával is jár. A vállalat új stratégiai lépéseket tett ebben az irányban: Jean-François Palus-t nevezték ki vezérigazgatónak és Sabato De Sarno-t kreatív igazgatónak. Kiemelték továbbá De Sarno Ancora-kollekcióját is, amely február közepén debütált és rendkívül pozitív fogadtatásban részesült.

