A lakásbiztosítások 8 százaléka mozdulhat meg a kampányban, jól állnak a nagy biztosítók

250-300 ezer váltást és szerződés-átdolgozást, a szerződések 8%-át érintő aktivitást, változatlan piaci koncentrációt és 1 százalékpontos penetrációnövekedést vár jelen állás szerint a lakásbiztosítási kampánytól az Insura.hu biztosításközvetítő, amelynek adatai szerint az Alfa, a KÖBE, a Generali és a Groupama biztosítók szerezték meg eddig a szerződések 65%-át, tehát jól állnak a nagy biztosítók.

Alig több mint tíz napja maradt a lakástulajdonosoknak arra, hogy eldöntsék, váltanak-e lakásbiztosítást a márciusi lakásbiztosítási kampány során. A kampány első felének eredményeiről itt írtunk.

Az Insura.hu biztosításközvetítő adatai szerint a tarifálás során az ügyfelek több mint 90 százaléka találhat a jelenleginél kedvezőbb feltételű biztosítást, így az időszak végére felpöröghet a szerződésváltások száma: a több mint százezer további váltóval együtt a márciusi kampány végére szerintük összesen várhatóan 250-300 ezer lakásbiztosítást fognak módosítani vagy lecserélni (a kampány közepén 160 ezernél jártunk).

Az alkuszcég csatornáin márciusban megkötött lakásbiztosítási szerződéseket átlagosan 39 800 forintos díjon kötik, ami közel 20 százalékkal alacsonyabb a tavaly közvetített szerződések átlagdíjánál. A szerződések 26 százaléka kerül ki az MNB standard követelményeinek megfelelő minősített fogyasztóbarát otthonbiztosítások (MFO-k) közül, az online csatornán ezek részesedése eléri a 32 százalékot is. A piacon lakásbiztosítási termékeket kínáló 14 biztosító közül négyen:

az Alfa, a KÖBE, a Generali és a Groupama biztosítók szerezték meg a szerződések 65 százalékát.

A cég szerint a kampány legaktívabb időszaka a nagyhét első négy napja lesz. A lecserélni kívánt szerződések felmondásainak legkésőbb április 2-án, kedden éjfélig be is kell érkezniük a meglévő biztosítókhoz, így az összehasonlító portálok zöme ezen a napon már csak – cégenként eltérő – korlátozásokkal fog befogadni új igényeket. Az Insura.hu oldalain például este 10 óra után szerződést már nem lehet majd felmondani.

A biztosításközvetítő cég előzetes értékelése szerint a meglévő fedezet szinten tartása mellett is 15-20 százalékkal alacsonyabb díj mellett köthetnek lakásbiztosítást a kampányban az ügyfelek. Az összes lakásbiztosítási szerződésnek várhatóan mindössze 8 százalékát fogja megmozgatni a kampány, ennek is mintegy 35-40 százalékát a már eddig is meglévő szerződések átdolgozása teszi ki.

A kampány előtt a lakásbiztosítási szerződések mintegy 80 százaléka négy piaci szereplő kezében koncentrálódott. Ez az arány várhatóan nem fog érezhetően megváltozni, köszönhetően a lecserélt biztosítások viszonylag szerény számának, illetve annak is, hogy a legtöbb új szerződést megszerző biztosítók közül három is az eddigi legerősebb biztosítók közül kerül ki.

A hazai lakásállomány biztosítottsági arányának (penetráció) növelése – A rendelkezésre álló adatok alapján a jelenlegi 72 százalékos biztosítottsági arány a kampány végére körülbelül 1 százalékponttal fog emelkedni.

