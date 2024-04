Mi legyek, ha nagy leszek? - A szakértő válaszol a Z generáció nagy dilemmájára

A napokban számoltunk be róla, hogy Sonja van Lieshout, a World Employment Confederation – Europe elnöke a BCSDH üzleti reggelijén tartott előadásában 3 alapvető tendenciát azonosított, ami most átformálja, és egyben meghatározza a jövő munkaerőpiacát, illetve a legkeresettebb szakmákat is bemutatta. Ennek kapcsán a Portfolio arról is megkérdezte az elnököt egy interjú során, hogy a zöld átállásból eredő átképzésekkel kapcsolatban mit lát a legnagyobb kihívásnak, mit javasol, milyen területekre fókuszáljon a legfiatalabb generáció, vagyis azok a fiatalok, akik még ezután fognak a munkaerőpiacra lépni, vagy most kezdik el a karrierjüket. A zöld átállás különböző aspektusaival, a finanszírozással, a technológiaválasztással, a működési kihívásokkal, és a munkaerőpiaci kérdésekkel is foglalkozunk április 24-én a Sustainable Tech konferencián . Részletes program a linken.

Előadásában három, a munkaerőpiacot átformáló jelenségről számolt be: a sokszor emlegetett munkaerőhiány; a képzettség hiánya; valamint a zöld gazdaságra és a digitalizációra való áttérés. Ennek fényében, mit javasolna a fiataloknak, a Z generációnak, akik mostanában lépnek be a munkaerőpiacra? Milyen képességeket fejlesszenek, mit tanuljanak ha jövőbiztos karriert szeretnének?

Ha megnézzük azokat a készségeket, amelyekre a munkaerőpiacon most, de a jövőben is a legnagyobb szükség van, azok a STEM-készségek. Tehát a természettudomány, a technológia, a mérnöki tudományok és a matematika.

Ha egy fiatal a STEM-készségeit magas szintre fejleszti, szinte bármi lehet belőle, ami csak szeretne lenni,

és ebben az értelemben alapvetően bármire összpontosíthat. Ezekkel a készségekkel ugyanis analitikus és kreatív gondolkodásmódot sajátítanak el a diákok, valamint önismeretet. Ezek a legfontosabb képességek, amire a munkaerőpiacnak hatalmas szüksége van.

Akkor az oktatási intézményeken múlik, hogy lesz-e elegendő, a változásokhoz alkalmazkodó munkaerő a jövőben?

Van egy olyan formája a készségek elsajátításának, amit sokszor alábecsülünk - én személyesen is alábecsülöm néha.

A STEM-készségeket alapvetően az iskolában tanulják, a középiskolában, az egyetemen, de van egy másik módja is a tanulásnak: az online játékok.

A munkaerőpiacon azt látjuk, hogy bizonyos játékeszközöket úgy fejlesztettek ki, hogy ezeken keresztül a felhasználók egyfajta értékelést, összefoglalást kaphatnak a képességeikről, a készség-portfóliójukról. Ezzel a készség-portfólióval azonnal tudni lehet, hogy miben kiváló valaki, vagy mi az, amit fejleszteni szükséges akár általános képzésekkel, akár továbbképzéssel. Az online játékok a fiatalok életének az alapvető részét képezik - nemcsak a fiúk, hanem a lányok esetében is - a játékok során elsajátított készségekre nemcsak a következő 5 évben lesz szükség, hanem a következő 10-20-25 évben. A javaslatom tehát az, hogy a játékokkal fejleszthető készségekre összpontosítsanak.

Ha nem a friss munkavállalókra gondolunk, hanem már a piacon lévőkre, akkor az átképzések, a képességfejlesztések tekintetében, amelyek a zöld átálláshoz is szükségesek, mit lát a legproblémásabb tényezőnek? A legnagyobb kihívásnak?

Az átképzések alapvetően a képzés, és szakképzés problémakörébe tartoznak. Ezeknél általánosságban a legnagyobb akadályozó tényező az, hogy először az emberekben kell tudatosítani, hogy képzésre igenis szükség van. Ne csak a fehérgalléros munkákra gondoljunk, mert ezeknél munkavállalóknál a tanulás, a fejlesztések aránya jól alakul. A kékgalléros munkákban viszont nincs nagy az érdeklődés a tanulás iránt, pedig azok a munkakörök is változnak, manapság sokkal több technológiai és digitalizációs tudásra van szükség ahhoz, hogy például egy autóipari vállalatnál dolgozzon valaki, mint amennyire szükség volt 50 vagy 60 évvel ezelőtt. Tehát nem győzöm hangsúlyozni, hogy mekkora szükség lenne a képzések iránti akaratra ezeken a területeken. Az emberek látják, hogy a munkaerőpiac már másként működik, azt is érzékelik, hogy a munkahelyek is átalakulnak, de a legtöbben még mindig azt hiszik, hogy nekik nincs további teendőjük, mert a munkaadó majd gondoskodni fog róluk.

Egyéni vagy közös felelősség a szakképzés, az átképzések sikeressége?

Egyértelműen közös felelősségünk van ebben. A tudatosság az egyének múlik, de a munkáltatóval is át kell beszélni ezt a folyamatot. Hová tartunk a következő 5-10 évben? Hogyan tudom én, mint a cég egyik munkavállalója támogatni ezt a változást, és valójában mi az, amit elvárnak tőlem? Egy ilyen tisztázó beszélgetésre azért van szükség, hogy a munkavállaló is tudja, hogy miben kell magát fejlesztenie, képeznie, hogy lépést tudjon tartani a munkaerőpiacon zajló változásokkal, és a saját cégében zajló átalakulásokkal. Az egyén, a vállalat mellett pedig a kormánynak, az oktatási intézményeknek is felelőssége van mindebben.

Tud mondani egy olyan országot, amelyik már jól felkészült a munkaerőpiaci változásokra?

Elég biztosan állíthatom, hogy nem tudok ilyenről. Nincs még sok ó példa. Ugyanakkor azt gondolom, hogy mindenkinek a maga módján kell foglalkoznia ezzel, nem hiszem, hogy létezik egy globálisan bevált gyakorlat. Amiben viszont hiszek, hogy az üzleti társadalom mindenképpen kulcsszerepet játszhat ebben, mert összehozza azokat az üzleti szervezeteket, akik már most is számos jó gyakorlattal rendelkeznek, és határozottan segíthetnek abban, hogy mire kell összpontosítanunk, és szervezzük meg ezeket a gyakorlatban. Számomra nagyon fontos, hogy konstruktív párbeszédet folytassunk a munkaerőpiac valamennyi érdekeltjével. Amikor azt mondom, hogy az összes érdekelt féllel, akkor az üzleti társadalomra, a kormányokra, de a szakszervezetekre és a munkavállalók képviselőire is gondolok, mert csak ezen felek összefogása révén lehet olyan eredményeket elérni, amelyek a társadalom egészét szolgálják.

