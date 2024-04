Árat emel a Spotify, és új csomagok jöhetnek

Több fontos piacán áremelést tervez a Spotify, egy éven belül már a második alkalommal. Elsőként öt piacon, köztük az Egyesült Királyságban, Ausztráliában és Pakisztánban emeli meg a havidíjat, majd az Egyesült Államokban is tervez áremelést az év folyamán. Az új árazás szerint az egyéni csomagok havi díja körülbelül 1 dollárral, míg a családi csomagok díja 2 dollárral emelkedik - tudta meg a Bloomberg.

A szolgáltatásait is átalakítaná a Spotify, miután a tavaly elérhetővé vált hangoskönyvek nagy népszerűségnek örvedenek. A cég havonta akár 15 órányi hangoskönyv-hallgatást is biztosít most fizetős csomagjaiban, és eddig csak a limitet túllépő hallgatók után számított fel pluszdíjat.

A Spotify bevezet egy új alapszintű csomagot, amely zenét és podcastokat tartalmaz majd a jelenlegi 11 dolláros havi díjáért, de nem foglalja magába a hangoskönyveket, a felhasználóknak külön kell majd fizetniük a hangoskönyvekért. Emellett a vállalat dolgozik egy másik, drágább csomagon is. A Spotify eddig két fő terméket kínált: egy ingyenes, reklámokkal támogatott zeneszolgáltatást, és egy korlátlan hozzáférést biztosító fizetős streaming zeneszolgáltatást.

A cég 2018-as tőzsdei bevezetése óta veszteséges, részben azért, mert bevételének jelentős részét jogdíjak formájában fizeti ki, és a hangoskönyvekkel is csak költsége volt eddig, mivel csak a limitet átlépő hallgatók fizettek érte. A Spotify tavaly több mint 9 milliárd dollár jogdíjat fizetett ki lemezkiadóknak és művészeknek a 13,2 milliárd dollár bevételéből.

A Spotify legnagyobb versenytársai - mint például az Apple és az Amazon - szintén emelték zenei szolgáltatásaik árait.

Címlapkép forrása: Shutterstock