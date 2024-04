Erős vélemény jött: földbe fog állni a Tesla

Egy befektetési cég szerint a mostaninál jóval kevesebbet ér a Tesla, írja a Marketwatch.

Kifejezetten rossz most a Teslával kapcsolatos newsflow, nem lég, hogy a vártnál jóval kevesebb autót szállítottak ki az idei első negyedévben, és a következő időszakban nem várhatók új modellek a cégtől, ráadásul egyre több elemző szerint már nem is növekedési sztoriról van szó, a bevételek és a profit is eshet a következő időszakban.

Ilyenkor szoktak előbújni az igazán pesszimisták, mint most a Clean Energy Transition nevű befektetési cég, amelynek az alapító/vezérigazgatója, Per Lekander szerint

a Tesla részvényenként 14 dollárt ér.

Miközben most 169 dolláron áll a részvény, vagyis 92 százalékkal alacsonyabb „célárat” mondott be Lekander.

A nagy bemondás mögött azért van motiváció, mivel a Clean Energy Transition shortolja a Tesla részvényeit.

Egyébként nem volt bonyolult a matek, a Clean Energy Transition szerint a Tesla részvényenként 1,40 dollár profitot fog elérni, és mivel a Tesla már nem növekedési részvény, ezért 10-es P/E rátát érdemel, 10x1,4 pedig 14(dollár részvényenként).

Lekander még ennél is tovább ment, és azt mondta, hogy ha a Tesla 14 dollárra esik, akkor még tovább fog esni, és végül beleáll a földbe.

Az elemzők egyébként rendkívül megosztottak a Teslával kapcsolatban, a Reuters adatbázisában a legfrissebb elemzések alapján 16 vétel, 22 tartás és 11 eladás ajánlás áll, a célárak 85-től 320 dollárig terjednek. A célárak átlaga 190 dollár, ami 12 százalékkal magasabb, mint a mostani árfolyam.

