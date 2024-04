Itt a hét legfontosabb közlése - Mutatjuk a tőzsdei reakciókat!

Portfolio 2024. április 05. 15:38

Gazdasági információk tekintetében ma délelőtt érkezett egy kedvezőtlen adat, februárban ugyanis nagyobbat esett az európai kiskereskedelem volumene, mint azt várni lehetett - vélhetően erre is reagálva esnek az európai tőzsdék, de elsősorban a délutáni amerikai adatközlésre készültek a befektetetők, az Egyesült Államokban megérkezett ugyanis a hét legfontosabb adata, a kamatpolitika szempontjából jelentős munkanélküliség alakulása. Ezzel kapcsolatban azt érdemes tudni, hogy az amerikai jegybank vélhetően azért is hajlik a kamatvágásra a vártnál magasabb infláció ellenére is, mivel az amerikai munkanélküliség emelkedése könnyen felgyorsulhat, ezt pedig szeretné megelőzni a Fed.



A friss adatok tükrében elmondható, hogy a vártnál sokkal nagyobb mértékben nőtt a foglalkoztatottak létszáma az amerikai munkaerőpiacon márciusban, és ezúttal a munkanélküliségi ráta is csökkent. Összességében a mai adatközlés erős munkaerőpiacról árulkodik, ami inkább a fedes héják érvelését támasztja alá, ezzel csökkentve a júniusi kamatvágás esélyét.