Leleplező jelentés érkezett: Elon Musk műholdjait használják az oroszok az ukrán harctéren

A Starlink műholdas terminálokat széles körben használják az orosz katonai erők Ukrajnában - jelentette a The Wall Street Journal. Elon Musk SpaceX nevű cége által kifejlesztett terminálokat a kelet-ukrajnai és krími támadások koordinálására használják. Emellett a Starlink-terminálok a harctéren drónok és más haditechnikai eszközök irányítására is használhatók.

Elon Musk, a SpaceX űrvállalat tulajdonosa a háború kirobbanása után Ukrajna rendelkezésére állította a Starlink műholdas rendszert. Tavaly a Pentagon szerződést kötött a SpaceX-szel, hogy ők finanszírozzák tovább a Starlink használatát Ukrajnában. Az ukrán kormány szerint tavaly mintegy 42 ezer terminált használtak az ukrán fegyveres erők, kórházak, vállalkozások és segélyszervezetek.

Az ukrán hírszerzés már február közepén jelezte, hogy az orosz erők is Starlink-terminálokat kezdtek használni, amelyeket harmadik országokból szereztek be. Most a WSJ egy részletes jelentésben mutatta be, hogyan működik a feketepiac.

A terminálok a feketepiaci eladók bonyolult hálózatán keresztül jutnak el az orosz erőkhöz, annak ellenére, hogy a Starlink-eszközök Oroszországban betiltottak. A WSJ követett néhány ilyen eladót, akik a terminálokat Oroszországba csempészték, és még arról is gondoskodtak, hogy a szállítmányok eljussanak a frontvonalra. A tudósításból az is kiderül, hogy a terminálok egy részét eredetileg az eBay-en vásárolták.

A Starlink-terminálok feketepiaca állítólag a megszállt Ukrajnán túl Szudánig terjed. E szudáni kereskedők közül sokan a Rapid Support Forces nevű félkatonai szervezet számára adják el a készülékeket. A csoportot többek között olyan atrocitások elkövetésével vádolnak, mint az etnikai indíttatású gyilkosságok, az emberi jogi aktivisták célzott bántalmazása, szexuális erőszak és egész közösségek kivégzése, megégetése.

Még februárban Elon Musk foglalkozott azokkal a korábbi hírekkel, amelyek szerint a Starlink terminálokat orosz katonák használták az Ukrajna elleni háborúban.

Legjobb tudomásunk szerint sem közvetlenül, sem közvetve nem adtak el Starlinkeket Oroszországnak

- írta az X-en. A Reuters szerint a Kreml is cáfolta a híreket. A WSJ szerint e kijelentések ellenére "a fehér pizzásdoboz méretű eszközök ezrei" "egyes amerikai ellenfeleknél és háborús bűnösökkel vádoltaknál" landoltak.

E februári jelentések után a képviselőházi demokraták a Business Insider szerint követelték, hogy Musk tegyen lépéseket, megjegyezve, hogy a technológia orosz katonai felhasználása "potenciálisan sérti az amerikai szankciókat és exportellenőrzéseket". A Starlink valóban képes letiltani az egyes terminálokat, és minden egyes elem tartalmaz geofencing technológiát, amely állítólag megakadályozza a jogosulatlan országokban való használatot, bár nem világos, hogy a feketepiaci eladók meg tudják-e kerülni ezeket az akadályokat.

Musk azonban később azt mondta, hogy a Starlink soha nem volt aktív a Krím melletti területen, így nincs mit letiltani. Erről még azelőtt döntöttek, hogy Ukrajna megtámadta volna a haditengerészeti flottát. Ukrajna valóban elvesztette a hozzáférést több mint 1300 Starlink-terminálhoz a konfliktus első napjaiban egy fizetési probléma miatt. A SpaceX állítólag havi 2500 dollárt kért Ukrajnától minden egyes egység működésben tartásáért, ami havi 3,25 millió dollárra duzzadt. Ez az árképzés illeszkedik a vállalat magas költségű prémium tervéhez. Érdemes megjegyezni, hogy a SpaceX több mint 3600 terminált adományozott Ukrajnának.

Címlapkép forrása: Getty Images