A negatív áramárak átalakíthatják a fogyasztói szokásokat

A naperőmű kapacitás növekedésének hatásait nem csak rendszerirányítói és elosztói szinten nehéz lekezelni, de a fogyasztó oldali válasz megoldások alkalmazása is kihívásos, ami ugyanakkor előbb-utóbb be fog következni elsősorban a negatív villamosenergia-árak jelzését követve - mondta el Luczay Péter, az Alteo termelésmenedzsmentért és üzletfejlesztésért felelős vezérigazgató-helyettese a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján.

A magyarországi naperőmű-kapacitás elmúlt években végbement nagymértékű bővülése jelentős kihívások elé állítja a villamosenergia-rendszer egészét. A hálózati kapacitás, illetve csatlakozási lehetőségek szűkössége mellett a napenergia-termelés a kiegyenlítő-energia igényeket is növeli, a naperőművek képesek a rendszert igencsak megrángatni, de összességében, rendszerszinten ez már nem egyértelmű, az úgynevezett aFRR szabályozási igény pedig csökken. Bizonyos szempontból ugyanakkor a naperőműveknél nehéz jobb szabályozó kapacitást elképzelni, hiszen gyorsak, pontosak, bizonyos szempontból a gázerőműveknél is jobbak e tekintetben. A rendszerszabályozásban még bizonyos mértékben a saját maguk által okozott hibákon túl is képesek megoldást nyújtani.

A pv kapacitás növekedésének hatásait nem csak rendszerirányítói és elosztói szinten nehéz lekezelni, de a negatív árakra való tekintettel elmondható, hogy a fogyasztó oldali válasz megoldások alkalmazása is kihívásos.

A kapcsolódó kihívások ugyanakkor számos potenciális intézkedést implikálhatnak. Az Alteo például a közelmúltban kiépített egy saját kis mikro-meteorológiai szolgálatot, amelynek, illetve az itt dolgozó meteorológusoknak kizárólag a következő 8 negyedóra időjárásának előrejelzése a feladata. A társaság különböző meteorológiai szolgáltatóktól is vásárol szolgáltatást, adatokat, előrejelzést, de termelési portfóliója menedzseléséséhez részletes, gyors rövid távú adatokra van szüksége - mondta Luczay Péter.

Rendkívül tranziens időszakot élünk, hiszen az energiaárak 2022-es megugrását követően most arról beszélünk, hogy a naperőművek terjedése hatására a nap hány órájában alakulnak ki negatív árak a villamosenergia-piacokon. Ilyen volatilitás mellett nehéz azt mondani, hogy stabil a piac - fogalmazott. A szakember álláspontja szerint még néhány év biztosan szükséges ahhoz, hogy a rendszer stabilizálódjon, és még regulációs oldalon is jelentős potenciál van az optimális működés elősegítése tekintetében.

A rendszerre további nagy hatással lesz a piaci szereplők számára kiírt energiatároló-telepítési pályázati program megvalósítása, illetve a mintegy 500 MW/1 GWh energiatároló kapacitás megépülése és belépése valamikor 2026 első feléig. A tárolók mellett a PPA-król szoktak még sokan úgy beszélni, mint energetikai jolly joker, ezt azonban erős fenntartásokkal kell kezelni egyelőre.

Az on-site PPA-kkal mindkét oldal, a termelő és fogyasztó is jól tud járni elvileg, de ennek kivitelezése korántsem egyszerű. Ehhez több szereplő együttműködése is szükséges, méghozzá nem sztenderd formában, amelynek keretei, gyakorlata nincs kidolgozva teljesen, részben ez az oka annak, hogy még csak kevés működő konstrukció van itthon - fejtette ki.

A termelő és a fogyasztó közé egy relatív bonyolult kereskedelmi struktúrával kell beállni, de ritka a kölcsönösen kielégítő kimenetel. A bonyolultságot az okozza, hogy sok az érintett, sokféle kitettség van, amiből sokféle kockázat származik. Ezek kezelése komplex feladat és öszetett egyeztetést igényel, ami nem végződik mindig sikerrel, például azért, mert könnyen lehet, hogy a PPA-val drágább az áram, mint a hagyományos villamosenergia-vásárlási szerződéssel, vagyis a konstrukció nem kifejezetten olcsó, azzal együtt, hogy nem mindig csak ez a szempont számít. Egyelőre tehát nem látszik elterjedni a konstrukció, de a szakértő bízik benne, hogy e téren változni fog a helyzet.

Az Alteo mintegy 2000 MW termelő portfólióval rendelkezik, és energiatárolók is állnak a menedzsmentjük alatt. A vezérlő, menedzsment rendszerek fejlesztése rendkívül hosszú távú feladat, mivel a naperőművek jól működő menedzsmentje nagyon komplex tevékenységet kíván meg. Ehhez szükséges egyebek mellett az aktív termelésmenedzsment, rugalmassági szolgáltatások nyújtása, energiatárolás, jó kereskedelmi megállapodások, valamint a fogyasztói szokások megváltoztatása is, ami ugyanakkor a Luczay Péter szerint előbb-utóbb be fog következni elsősorban a negatív villamosenergia-árak jelzését követve.

