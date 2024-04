Fenntartható energiaközösségek szabadíthatják fel az ipari parkok energetikai potenciálját

Ipari energiaközösségek létrehozásával jelentős mértékben kiaknázható a hazai ipari parkok jókora, ma még alig vagy egyáltalán nem kihasznált energetikai potenciálja. Ezáltal lehetővé válik az ipari parkok szignifikáns energetikai fejlesztése, a hatékony energia- és anyagáram elosztás segítségével pedig fenntartható ipari parkok hozhatóak létre - mondta el Fehér Róbert, a 8G Energy Zrt. vezérigazgatója a Portfolio Vállalati Energiamenedzsment konferenciáján.

Az ipari parkok világszinten és Magyarországon is a legjelentősebb energiafogyasztók közé tartoznak, az ipari termelés szignifikáns része itt zajlik. Magyarországon több mint 200 ipari park működik, melyek becsült összes fogyasztása 20-30 TWh/év villamos energia, amihez további jelentős - villamosítható - földgáz/hő-fogyasztás társul. Az ipari parkok Fehér Róbert elmindása szerint sokszor elavult, nem hatékony, fragmentált energetikai infrastruktúrával rendelkeznek, és jelentős energetikai kihívásokkal küzdenek, ezek:

Folyamatában fejlődő, nem átgondolt energiaellátás; régi, elavult energiaellátási rendszerek, amelyek nem hatékony elosztást biztosítanak.

Kapacitáshiány a villamos energiában; a rendelkezésre álló energiaellátás korlátos, a kapacitáshiány a további betelepülés / fejlődés gátja.

Fragmentált, energetikai infrastruktúra; a villamosenergia-ellátás nem átgondolt, külön funkcionáló, nem együttműködő rendszerek.

Elavult, nem energiahatékony épületek, amelyek a hatékony működést és az új betelepülést gátolják.

Megfelelő terület hiánya; a megújuló energiatermelő egységek integrálására korlátozott a megfelelő terület.

Integrált koncepció mentén ugyanakkor lehetséges az ipari parkok hatékony, szignifikáns energetikai fejlesztése, a hatékony energia- és anyagáram elosztás segítségével pedig fenntartható ipari parkok hozhatóak létre - mondta a szakértő.

Előadása szerint a hatékony energiaelosztás helyi ipari energiaközösség segítségével érhető el. Az együttműködő energiainfrastruktúra kialakítása, illetve a hatékony elosztás záloga a belső infrastruktúra modernizációja, kialakítása. Ez magába foglalja a belső hálózatok korszerűsítését, racionalizálását, a lokális megújuló energia termelés integrálását, a helyben és az ipari park közelében előállított nap, szél, geotermális és biogáz alapú energiatermelési potenciál kihasználását, valamint a meglévő felületek maximalizálását, közös használatát.

Ez ipari parki energia és anyagáram közösségek létesülését is jelenti, amelyekben a közös energia beszerzésen, menedzsmenten túl a megtermelt energia, a fel nem használt hő, víz és egyéb melléktermékek és hulladékok közös felhasználásra kerülnek. Emellett atív fogyasztó oldali szabályozás és beavatkozás is kialakításra kerül, a hatékonyság növelése érdekében pedig lokális energiatárolás alkalmazása is szükséges.

A helyben termelt energia jelentős, aktuálisan mintegy 70 euró/MWh árelőnyt képes biztosítani, nagyrészt a rendszerhasználati díjak megfizetésének elkerülhetősége által. A helyben történő energiaellátás szempontjából ugyanakkor fontos tényező, hogy az ipari parkokban az energiatermelés szempontjából rendelkezésre álló helyek korlátosak, az ipari parki területek pedig értékesebbek fejlesztési területként, mint energiatermelő helyszínként. Részben erre tekintettel az energiatermelő egységeket nem feltétlenül az ipari parkokban, hanem az ipari parkok közelében szükséges létrehozni.

Az ipari parkban vagy az ipari parkhoz csatlakoztatott energiatermelő rendszerek akár 60-70%-os zöld energiaellátást is képesek biztosítani. Ezt az is lehetővé teszi, hogy technológiafüggetlenül lehetséges nap, szélenergia és energiatárolás integrálása, az energiaközösségek alkalmazásával pedig minimalizálható az elvesztett energia mennyisége. Mindez új üzleti modellt és bevételforrást is eredményez az ipari parkok részére, miután az ipari parkok részleges energiaellátóvá tudnak válni bérlőik részére - fogalmazott Fehér Róbert, a 8G Energy Zrt. vezérigazgatója.

Címlapkép forrása: Portfolio