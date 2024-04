Magyarok millióinak a lakásügyébe nyúlt bele a kormány, most bejelentették az eredményeket

3,3 millió magyarországi lakóingatlan tulajdonosa nyert jogot idén először arra, hogy egy márciusi extra felmondási lehetőség révén kedvezőbbre cserélje meglévő lakásbiztosítását. Az NGM és az MNB mai közös sajtótájékoztatóján bejelentették: a szakértők döntő többségének a várakozását felülmúlva 461 ezer ügyfél aktivizálta magát a kampány április 2-ai lezárultáig, ebből 285 ezer volt a szerződéskötések és 176 ezer az átdolgozások száma, a piaci koncentráció csak kis mértékben mérséklődött. A kampányt a kormány és a jegybank is sikeresnek értékelte, de megkezdik a szakértői munkát annak továbbfejlesztésére.

Túri Anikó, a Nemzetgazdasági Minisztérium (NGM) közigazgatási államtitkára azt mondta: a várakozásaikat felülmúló eredményekről tudnak beszámolni, amiben az MNB-nek, a biztosítóknak és az alkuszoknak is nagy szerepük van. A kampány elérte a célját, „a csapból is a lakásbiztosítások folytak”, sikerült növelni a velük kapcsolatos pénzügyi tudatosságot, de a munka nem ért véget, egész évben napirenden kell tartani a témát, és fejleszteni kell magát a kampányt is.

Nyers, előzetes számokat tudnak közölni, a végleges adatok május közepe környékén állnak majd rendelkezésre. Az elért eredmények között említette, hogy

a lakásbiztosítási penetráció 2,2 százalékponttal, 72%-ról 74%-ra emelkedett.

Volt olyan biztosító, ahol tavaly márciushoz képest 12-szer annyi új lakásbiztosítást kötöttek az ügyfelek. A biztosítói aktivitás már februárban növekedett, a piaci szereplők jelentős része kedvezményekkel próbált ügyfelet szerezni, megtartani. Az aktivitás 40%-a az utolsó hétre koncentrálódott, így végül

461 ezer szerződés mozdult meg, ez 97 ezres szerződésszám Növekedésést jelentett, igaz, utóbbi még most is folyamatosan zajlik.

Kandrács Csaba, a Magyar Nemzeti Bank (MNB) alelnöke felhívta a figyelmet: az első lakásbiztosítási kampány volt az idei, a következő években ezt továbbiak követik. A Portfolio konferenciájának a közönségszavazására hivatkozva felidézte: a szakma 95%-a korábban azt gondolta, hogy kevesebb mint 400 ezer szerződés fog megmozdulni, ezt sikerült felülmúlni, hiszen összesen 461 331 darab szerződést mozdult meg, és nőtt a darabszám, ami a kampány pozitív hozadéka. Szinte minden biztosító nyert a kampányon, hiszen

a nettó növekmény kétharmadát (71 810 szerződés) a top4 biztosító vitte el, és 8 további biztosító szerződésállománya növekedett, mindössze kettőé csökkent.

A Portfolio felvetésére, miszerint ez csak nagyon mérsékelt piaci koncentráció csökkenést jelent, Kandrács Csaba úgy értékelt: a csaknem félmillió aktív ügyfél erős versenyt jelez a piaci szereplők között,

a piacmegtartók viszont valóban nagyobb eredményeket tudtak elérni, mint a kihívók, a négy legnagyobb szereplő sikeresen tudta megszólítani az ügyfeleket.

Hogy a piaci koncentrációt sikerül-e csökkenteni, azt a későbbi kampányok során megalapozottabban lehet majd megítélni, mindenesetre ha nem is csökkenne a legnagyobb szereplők részaránya, de az ügyfelek kedvezőbb biztosításokat kötnek, az már a kampány sikerét mutatja. Egy másik sajtókérdésre válaszolva elmondta: a díjaknál kétszámjegyű csökkenés látható, a pontos számok azonban a biztosítási összegek fényében ítélhetők meg, erre a részletesebb számok májusi értékelésénél lesz lehetőség.

A jegybank számára fontos eredmény, hogy a Minősített Fogyasztóbarát Otthonbiztosítások (MFO) aránya 9%-ra emelkedett a havi szaporulatban, ami a normál időszakokhoz képest duplázódást jelent. A közvetítők által értékesített lakásbiztosításoknál ez az arány 20% volt. Nőtt az online értékesítés aránya is: a becsül számok szerint mintegy 3%-ról 10%-ra emelkedett, és az online közvetítésben minden tízből három MFO-termék volt. Az MNB monitoringja alapján az MFO- kalkulációk száma 14-szeresére emelkedett a tavaly márciusihoz képest. Túri Anikóval egyetértve Kandrács Csaba azt mondta, összeülnek ismét a szabályozó hatóságok a piaci szereplőkkel, hogy megbeszéljék, miként lehet még sikeresebb a kampány.

Kovács Zsolt, az NGM miniszteri biztosa rámutatott: kevesen gondoltak arra, hogy 461 ezer lakásbiztosítási szerződést fog megmozgatni a kampány (a Portfolio Biztosítás 2024 konferenciája említett közönségszavazásának eredményét az erről szóló panelbeszélgetés előtti, illetve utáni pillanatról mutatja alábbi ábránk).

Az első vélemények pozitívak: a Magyar Biztosítók Szövetsége (MABISZ) szerint szinte mindegyik biztosító megtalálta a számítását az előzetesen megfogalmazott célok mentén (pl. brandépítés, állománynövelés- vagy emgtartás, szerződések aktualizálása), a közvetítői szervezetek szintén sikeresnek értékelték a kampányt, nagy munkát végeztek a közvetítők. Alapvetően offline maradt a piac, de az online piac is nagyot fejlődött.

A következő 2-3 hónapban eljuthatunk oda, hogy meghatározzuk, mi kell ahhoz, hogy sikeresek legyenenek a következő kampányok

– jelezte az előttünk álló időszak feladatait a miniszteri biztos.

Címlapkép forrása: Portfolio