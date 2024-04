Elszabadult a bika a magyar tőzsdén

Portfolio 2024. április 17. 13:00

Komoly visszapattanás látszik a tőzsdéken az elmúlt napok esése után, ebből a magyar piac is kiveszi a részét. A BUX már a nap elején is pluszban indított, majd fokozatosan egyre feljebb került a hazai részvényindex. Ezzel párhuzamosan a blue chipek is raliznak.