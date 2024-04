Levelet kapott Lantos Csaba napelemügyben

A lakossági napelemes pályázatokban működő jelenlegi finanszírozási modellel kapcsolatban fogalmazta meg aggályait Szolnoki Balázs Ádám, a MANAP iparági egyesület elnöke az energiaügyi miniszternek írt levelében. A szervezet egyenesen úgy véli: ez a pályázati kifizetési modell tönkreteszi a magyar napelemes kisvállalkozásokat.

A jelenleg futó új pályázat ugyan a lakosság körében rendkívül népszerű és a pályázók viszonylag gyorsan „túljegyezték” azt, a sikert iparági szempontból erősen beárnyékolja a pályázat finanszírozási modellje, ami a napelemes iparágban szerkezeti válságot okoz. A jelenlegi finanszírozási mechanizmus, amely a támogató szervezet által a projekt befejezését követő utólagos kifizetést jelenti közvetlenül a kivitelező részére, az ágazaton belül a legtöbb kisebb vállalat számára komoly pénzügyi feszültséget eredményez a jelenleg futó (Napenergia Plusz Pályázat) és a lezáruló félben lévő, de a kifizetések túlnyomó részénél még várakozó pályázatoknál is (lakossági 100%os RRF pályázat) - emlékeztet a MANAP elnöke.

Az ügymenet gyorsítása érdekében voltak vállalások, azonban ezek lassan haladnak a szakember szerint, majd azt is hozzáteszi, hogy "ráadásul a kötelező hatósági határidőket a legutóbbi kiírás módosításakor törölték, ami végérvényesen elbizonytalanította a kivitelezőket a kifizetések tervezhetőségével kapcsolatban".

A késedelmes kifizetések jelentős pénzügyi terhet róttak és rónak jelenleg is a szektorban működő KKV-kra, ami nem egy esetben a tevékenységük befejezésével, vagy a cégek megszűnésével jár(t) - ad helyzetjelentést a piaci következményekről Szolnoki Ádám.

Ez a helyzet akaratlanul is a nagyobb, tőkeerős vállalatoknak kedvez, mivel jobban képesek elviselni a hosszabb finanszírozási időszakokkal járó pénzügyi terheket. Következésképpen, a piaci verseny csökkent, ami a finanszírozási többletköltségekkel együtt a pályázat hatékonyságának csökkenéséhez vezet - magyarázza tovább az érdekképviseleti szereplő. A jelenlegi rendszer aránytalanul nagyra értékeli a tőkeerőt a szakértelemmel szemben, és mára ott tartunk, hogy a kisebb, részben családi vállalkozások csak alig tudnak részt venni a pályázatokban, amivel kiszorulnak a napelemes piacról - értékeli.

Összességében arra a következtetésre jut az erőfeszítések ellenére, hogy az általános tapasztalat szerint a rendszer továbbra is tele van bizonytalansággal.

A MANAP elnöke javaslatot is megfogalmaz a fentiek fényében:

olyan alternatív finanszírozási lehetőségek bevezetését a futó és az új pályázatok esetében, amelyek enyhítik a vállalkozók finanszírozási terheit és elősegítik az iparágon belüli szélesebb körű versenyt.

Konkrétan javasoljuk a pályázó által finanszírozott lehetőség bevezetését, amelynek keretében a pályázóknak lehetőségük van arra, hogy önállóan megfinanszírozzák a napelemes rendszerek telepítését, majd a támogatást is ők igényeljék és kapják meg. Ezzel érdemben olcsóbb is lenne a rendszerek bekerülési költsége és lehetőséget kapnának a kisebb cégek is a piacon maradásra, növelve ezzel a versenyt - részletezi a javaslatot.

A szervezet úgy véli, hogy "az ilyen reformok végrehajtásával a jövőbeni pályázatok elősegíthetik a napenergia piacának versenyképesebbé válását, ami a telepítési költségek csökkenését, a pályázatok hatékonyságának növelését és a megújuló energiára való áttérés jelenleg jónak mondható ütemének megtartását eredményezheti".

Címlapkép forrása: MTI Fotó/Faludi Imre