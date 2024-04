Már 3 perc alatt kiszámolható egy vállalkozás karbonlábnyoma

A vállalati fenntarthatóság, az érkező EU-s jogszabályok, valamint az ezek nyomán megjelenő piaci elvárások új kihívások elé állítják a hazai vállalkozókat. A nagyvállalatok megkövetelhetik beszállítóiktól az ESG (környezeti, társadalmi és vállalatirányítási) átláthatóságot, melyek közül a karbonlábnyom kiszámítása az egyik legösszetettebb feladat. Az Opten és a Mastercard közös fejlesztésével azonban már 3 perc alatt kiszámolhatóvá vált egy vállalkozás karbonlábnyoma - írják a közleményben.

A fenntarthatóság első lépése, hogy a cégek felmérjék, jelenleg milyen kibocsátási értékkel jár a tevékenységük. Ezt követően lehet cselekvési tervet és célokat megállapítani. Az ehhez szükséges tudás és erőforrás - érthető módon - sok esetben nincs jelen a hazai vállalatoknál – különösen a mikro- és kisvállalkozói szegmensben.

Az Opten és a Mastercard elindította a közösen fejlesztett doyourcarbon.hu weboldalt, ahol a cégek külső szakértő igénybevétele nélkül, pár perc alatt elkészíthetnek egy becsült karbonlábnyom számítást.

A felület az open-banking technológiáját használja, amely a Mastercard nemzetközileg auditált karbonlábnyom kalkulátorával, valamint a Opten hiteles cégadataival és elemzéseivel lehetővé teszi a becsült CO2 kibocsátás kiszámítását. Az új szolgáltatás különösen azoknak a cégeknek kínál megoldást, melyek számára a karbonlábnyom számítás egyéb módjai nagy humán és költségráfordítás miatt komoly nehézséget jelentenének.

„A kisebb cégeknek szükségük van egy gyors és egyszerű megoldásra, hogy ne újabb teherként lássák a piaci változásokat, hanem lehetőségként éljék meg azt. A fejlesztéssel a kkv-k nem csak helytállhatnak a beszállítói láncokon belül folyó versenyben, hanem komoly versenyelőnyt is szerezhetnek.” – mondta Dr. Csorbai Hajnalka, az Opten stratégiai igazgatója. Hozzáteszi: „Noha a konkrét adatok kiszámítása a cégek elemi érdeke, a szolgáltatás egésze nemzetgazdasági szempontból is fontos lehet, a beszállítói láncok Uniós szintű várható átrendeződése miatt.” A weboldal gyors, digitális lehetőséget biztosít a cég karbonlábnyomának kiszámítására. Az eredmény pedig felhasználható önálló oklevélként, az ESG riport szerves részeként, vagy akár egy saját weboldalra elhelyezhető, havonta frissülő karbon badge-ként is. Ezek a felhasználási módok jelentősen hozzájárulnak a transzparens működéshez.

