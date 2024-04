Újabb kínai városba lehet repülni júniustól Budapestről

MTI 2024. április 24. 08:16

Újabb légijárat indul Magyarország és Kína között, így idén júniustól immár egy hetedik kínai nagyváros, Sencsen is közvetlenül elérhető lesz Budapestről, ahova hetente két járat is fog közlekedni - jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter szerdán Pekingben.