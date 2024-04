Forrong a kriptovilág – Ugrásszerűen nőttek a kriptovalutákkal kapcsolatos csalások!

Portfolio 2024. április 29. 12:40

Újabb mérföldkőhöz érkezett a Bitcoin története, ugyanis a napokban volt a felezés, és csökkent a bányászok számára a hálózatból kinyerhető kriptovaluták mennyisége. Ennek kapcsán látványosan megszaporodtak a magyar ügyfelekkel szembeni csalások és visszaélések is. A Bitcoin piaca ezzel együtt hatalmas léptekkel fejlődik. Immár két ország is hivatalos fizetőeszközzé tette a digitális valutát, de az is valószínűnek látszik, hogy két éven belül a Bitcoin ETF-ekbe áramló pénzek mennyisége megelőzi a fizikai arany ETF-ek hasonló mutatóit.