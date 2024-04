Nincs még vége, felsővezetőket is elküldenek a Teslától

Elon Musk csalódottságát fejezte ki a Teslánál zajló csökkenő eladások és az elégtelen létszámleépítések miatt, ezért további elbocsátásokat tervez, beleértve két felsővezetőt és a Supercharger üzletág teljes csapatát.

Portfolio Investment Day 2024 Hasonló témákkal is foglalkozunk a május 16-i Portfolio Investment Day 2024 konferenciánkon, amelyen a részvétel regisztráció után ingyenes.

A The Information által idézett e-mail szerint Rebecca Tinucci, a Supercharger üzletág vezetője, és Daniel Ho, az új járművek programjának felelőse is távozik. Emellett Musk arra készül, hogy elbocsássa az említett két vezető munkatársait is, beleértve a Supercharger csoport mintegy 500 alkalmazottját. Emellett pedig a Tesla közpolitikai csoportja is megszűnik.

Musk e-mailjében hangsúlyozta a költség- és létszámcsökkentés fontosságát, megjegyezve, hogy bár néhány vezető komolyan veszi ezeket az intézkedéseket, sokan még nem alkalmazkodtak ehhez.

A Tesla árfolyama ma 4,8, idén 25,6 százalékos mínuszban van.

Címlapkép forrása: Getty Images