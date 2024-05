Kiderült, hogy min dolgozhat nagy titokban az Apple

Az Apple az adatközpontok számára fejleszt új chipeket, amelyek a mesterséges intelligencia (AI) alkalmazások futtatására képesek lesznek - írja a Wall Street Journal. A több éve zajló projekt pontos ütemterve még nem ismert. A lap úgy tudja, hogy az iPhone gyártója a chip tervezésében és gyártásában a Taiwan Semiconductor Manufacturinggal működik együtt.

A jelentés szerint az Apple által fejlesztett szerverchip főként az AI következtetési folyamataira fog koncentrálni, ellentétben az AI modellek képzésével foglalkozó technológiákkal. Ez olyan folyamatot jelent, amely során a betanított gépi tanulási modellek új adatok alapján vonnak le következtetéseket. Más nagy tech cégek, mint például a Google, már dolgoznak ezen a területen saját chipek fejlesztésébe.

Szakértők szerint az Apple lemaradásban van az AI területén zajló versenyben, miközben versenytársai, mint például a Microsoft, milliárdokat ruháznak be a mesterséges intelligencia technológiákba és infrastruktúrába. Tim Cook vezérigazgató korábban kijelentette, hogy a cég "jelentős összegeket" fektet be a technológiába, és valamit be fog jelenteni ebben az évben a mesterséges intelligenciához kapcsolódóan. Elemzők azt várják, hogy ez a bejelentés a júniusra tervezett fejlesztői konferencián történik meg.

Cook azt is elmondta befektetőknek egy negyedéves eredménybeszámolón, hogy az Apple folytatja a beruházást az AI területén.

Címlapkép forrása: Getty Images