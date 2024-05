Az MNB megválaszolta a kriptoeszközökkel és az új szabályozássa kapcsolatos legfontosabb kérdéseket

Definíció szerint a kriptoeszköz olyan érték vagy jog digitális megtestesítője, amely osztott főkönyvi technológia (distributed ledger technology, DLT) vagy hasonló technológia alkalmazásával elektronikusan átruházható és tárolható.

A kriptoeszközökkel kapcsolatos uniós szabályozás gerince az EU 2023/1114. európai parlamenti és tanácsi (ún. MiCA) rendeletében olvasható, ami Magyarországon is közvetlenül hatályos és közvetlenül alkalmazandó.

Itthon a 2024. április 10-én elfogadott 2024. évi VII. törvény a kriptoeszközök piacáról (ún. Kriptotv.) tartalmaz fontos kiegészítő részletszabályokat. A MiCA stablecoinokra vonatkozó részei 2024. június 30-tól, egyéb előírásai 2024. december 30-tól alkalmazandók.

A MiCA mellett 2023 júniusban lépett életbe a pénzátutalásokat és egyes kriptoeszköz-átruházásokat kísérő adatokról szóló módosított uniós rendelet (FTR) is. Ez lehetővé teszi a kriptoeszközök átutalásának nyomon követését (a korábbi rendelet szerint erre csak a pénzátutalásokra vonatkozóan volt mód) a pénzmosásra vagy terrorizmus-finanszírozására való esetleges felhasználásuk megelőzése, felderítése érdekében.

A MiCA célja, hogy európai szinten egységesítse a kriptoeszközökre, kibocsátóikra, felajánlókra és a szolgáltatókra vonatkozó szabályokat, mérsékelje a pénzügyi stabilitást veszélyeztető kockázatokat, védelmet nyújtson a befektetők számára. Eközben a rendelet ne fojtsa meg az innovációt a pénzügyi szektorban.

A MiCA négy új típusba sorolja a kriptoeszközöket:

Eszközalapú tokenek: A kriptoeszközök olyan típusa, amely nem elektronikuspénz-token, és amely stabil érték fenntartására törekszik azáltal, hogy másik értékhez vagy joghoz, vagy ezek kombinációjához van kötve, beleértve egy vagy több ország jegybankja által kibocsátott hivatalos pénznemet (úgynevezett fiat pénz) is. Röviden összefoglalva olyan kripto, aminek az árfolyamát megpróbálják egy fiat pénztől eltérő eszközhöz, vagy eszközökhöz rögzíteni.

Elektronikuspénz-tokenek: A kriptoeszközök olyan típusa, amely stabil érték fenntartására hivatott azáltal, hogy egy ország jegybankja által kibocsátott hivatalos pénznem (úgynevezett fiat pénz) értékéhez van kötve. Röviden összefoglalva olyan kripto, aminek az árfolyamát megpróbálják egy fiat pénzhez rögzíteni.

Felhasználói tokenek (ún. utility token): Olyan egyéb típusú kriptoeszköz, amely a kibocsátó termékéhez/szolgáltatásához való hozzáférést biztosítja. Lehet például „tokenizált" voucher vagy bérlet. A MiCA rendelet szerint ezek kibocsátói alapvetően nem kötelesek fehér könyvet (white paper) készíteni hozzájuk.

Egyéb kriptoeszközök: Minden olyan kriptoeszköz, ami nem minősül se eszközalapú, se e-pénz tokennek (stablecoinnak), például a bitcoin.

A MiCA rendeletnek megfelelően kizárólag uniós székhellyel rendelkező jogi személy kínálhat nyilvános ajánlattétel keretében kriptoeszközt, vagy vezethet be kriptotőzsdére. A stablecoinok kibocsátóinak és a kriptoeszköz-szolgáltatóknak szigorú prudenciális és fogyasztóvédelmi szabályoknak kell megfelelni különösen a tőke, likviditáskezelés, a befektetői jogok, együttműködési képesség és a felügyelet tekintetében is. Az EU-n belül egy uniós székhellyel rendelkező kibocsátó vagy szolgáltató határon átnyúló szolgáltatást is kínálhat.

A MiCA értelmében a kriptoeszköz-szolgáltatók kötelesek személyes, telefonos, írásbeli lehetőséget biztosítani ügyfeleik számára panasztétel esetére. Fogyasztóvédelmi ügyekben kötelesek fogyasztóvédelmi kapcsolattartót kijelölni, akinek személyét az MNB felé is jelezniük kell. A panaszkezelés alapesetben (ettől eltérő megállapodás hiányában) magyar nyelven történik. A panaszos ügyfélnek elsőként a szolgáltatóhoz kell fordulni a panaszával.

A személyi jövedelemadóról szóló 1995. évi CXVII. törvény 67/C §-a értelémben a kriptoeszközzel végrehajtott ügyletből származó jövedelemnek minősül a magánszemély által kötött kriptoeszközzel végrehajtott ügylet(ek) alapján az adóévben elért ügyleti nyereség, így 15% adó terheli. További szabályokat is e paragrafus tartalmaz.

