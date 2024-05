Itt a fordulat? Újra nyereséges lett a Masterplast

Négy mínuszos negyedév után újra nyereséget tudott elkönyvelni a Masterplast 2024 első negyedévében az EBITDA szintjén, és az adózott eredmény is minimális pluszba fordult – derül ki a társaság ma reggel publikált gyorsjelentéséből. Bár a bevételek továbbra is csökkentek az előző év azonos negyedévéhez képest, a hatékonyságjavító intézkedések megtették hatásukat.

Visszafogott kereslet az első negyedévben

Az építőipari piaci élénkülés előjelei már láthatók, a kamatkörnyezet javulása az új építések, míg az uniós irányelvek szerint körvonalazódó felújítási programok a felújítási szegmens elindulását vetítik előre – kezdi gyorsjelentését optimista hangvétellel a Masterplast. Hozzáteszik, hogy az első negyedévben még visszafogott kereslet jellemezte az építőipart, a tavalyi első negyedévhez képest 13 százalékkal csökkent az árbevétel, amiben nagy szerepet játszik az Európa szerte tapasztalható kivárás.

A Masterplast legnagyobb árbevételű piacán, Magyarországon 22 százalékkal csökkent a bevétel az első negyedévben év/év alapon, de már voltak piacok, ahol növekedést tapasztalt a vállalat, Szerbiában, Olaszországban, Németországban, Ukrajnában, Észak-Macedóniában, és a külön leányvállalattal nem rendelkező exportpiacokon is emelkedett a bevétel az egy évvel korábbi szintről.

Az egyes termékkategóriákon belül a legnagyobb súlyú homlokzati hőszigetelő rendszerek bevétele 15 százalékkal csökkent. Az ide tartozó saját gyártású EPS szigetelőanyagok forgalma nagyobb mértékben csökkent, ezt a termékkört sújtja leginkább az árverseny. Valamivel jobb a helyzet a szintén saját gyártású üvegszövet esetében, de összességében ez a termékkör sem tudott növekedni a tárgynegyedévben. Az egy évvel korábbi árbevételi szinten zárt a tetőfóliák és tető elemek termékcsoport, miután jól teljesít a Masterplast nemrég bevezetésre került, saját gyártású diffúziós tetőfóliája. A többi építőipari termékcsoportban 17-28 százalékos mértékű visszaesés történt. Az ipari alkalmazások termékcsoportban a saját gyártású egészségipari alapanyag, illetve az egyéb alapanyag kereskedelmi tevékenység forgalmi teljesítménye egyaránt növekedett a tavalyi bázishoz képest, összességében 7 százalékkal.

Hatottak a költségcsökkentések

A vállalat hatékonyságjavító intézkedései éreztették hatásukat, a keresleti viszonyokhoz átalakított szervezetben költséghatékonyabban működnek a saját gyártási kapacitások, a szerbiai üvegszövet gyár eredményessége nagységrendekkel javult az egy évvel korábbi helyzethez képest – emeli ki jelentésében a Masterplast. Ebben nagy szerepet játszik az is, hogy a korábban magasabb áron beszerezett alapanyagok a tárgyévre kifogytak, míg a bázist jelentősen sújtotta ez a hatás.

A Masterplast negyedéves számai ezer EUR 1Q 23 1Q 24 változás Értékesítés árbevétele 37602 32665 -13,1% EBITDA -2032 856 -- EBITDA-szint -5,4% 2,6% +8,0pp Üzemi eredmény -3417 -838 -- Üzemi eredményszint -9,1% -2,6% +6,5pp Pénzügyi eredmény -2727 825 -- Adózás előtti eredmény -6129 70 -- Adózott eredmény -5837 53 -- EPS (EUR) -0,40 0,00 -- Forrás: Masterplast, Portfolio

A működési költségek közül csökkent az anyagok és igénybevett szolgáltatások értéke, a béremelések ellenére viszont a személyi költségek stagnáltak a bázisidőszakhoz képest, a mintegy 200 fővel alacsonyabb létszám mellett.

A költségkontrollnak köszönhetően az EBITDA szintjén négy veszteséges negyedév után újra nyereséget tudott elkönyvelni a Masterplast, 856 ezer eurós eredménnyel zárta az időszakot a társaság.

Az értékcsökkenést is figyelembe véve a működési eredmény még veszteséget mutatott, a szerbiai XPS gyár és a központi telephelyen aktivált beruházások által növekedett az elszámolt amortizáció. De a javuló trend előrevetíti, hogy rövid időn belül az eredményességi fordulat EBIT szinten is bekövetkezik – közölte a vállalat.

A pénzügyi eredmény - a társaság számára kedvező árfolyammozgások hatására - nyereséget hozott a tárgyidőszakban. A társult vállalatoknál ugyanezen árfolyamhatás okozott pozitív eredményt. Ennek köszönhetően az adózott eredmény is pluszba fordult, bár egyelőre csak minimálisan, 53 ezer eurós profittal zárta az időszakot a vállalat.

A kilátások

Jelentős üzleti potenciál a Masterplast számára, hogy a magyar piacon már előkészítési szakaszban van, és várhatóan júniusban elstartol az új otthon felújítási program. A már belátható időn belül esedékes, Európa szerte induló, épületenergetikai fókuszú támogatási programok vélhetően tovább növelik a vállalat nyereségtermelő képességét - közölte a cég.

Az EU energiapolitikai célkitűzései érdekében napirenden levő intézkedéseivel (REPowerEU terv; „Fit for 55%” intézkedési csomag) a társaság középtávú üzleti kilátásai továbbra is pozitívak a hőszigetelési piacon a cég menedzsmentje szerint. Ezekre építve a vállalat jelenlegi gyártási kapacitásainak megtartására is törekedve folytatja a növekedési pályát megalapozó intenzív beruházási stratégia megvalósítását, amelynek meghatározó elemei a társbefektetőkkel közösen elindított kőzet- és üveggyapot gyártási projektek. Az előrejelzések 2025-re beruházások pozitív fordulatot prognosztizálnak az építőipari konjunktúrában, így az új piacra kedvezőnek tűnik – véli a Masterplast.

Tibor Dávid, a Masterplast elnöke kommentálta a negyedéves eredményeket:

„Sikeresen alkalmazkodtunk az alacsonyabb építőanyag kereslethez. Ennek köszönhetően a hagyományosan leggyengébb első negyedévben is pozitív eredményt értünk el, amit a továbbra is nagyon visszafogott kereslet és a lecsökkent árak fényében kifejezetten jó teljesítményként és még jobb előjelként értékelek.

Az elmúlt időszakban túljutottunk a piaci mélyponton, a kereslet alacsonyabb szinten stabilizálódott, de a továbbiakban folyamatosan erősödő trendre számítunk.

A kamatszintek csökkenése elindítja az építőiparban a lassú regenerálódást, közép és hosszú távon pedig a most már belátható időn belül induló épületenergetikai programok hozzák el azt a markáns piaci felhajtóerőt, amire készülünk. A Masterplast piaci beágyazottsága, jelentős gyártási kapacitás bővítési beruházásai és stabil finanszírozása biztosítja a vállalat számára az üzleti eredményesség szintlépésének feltételeit a következő konjunktúra időszak során.”

Az árfolyam

Idén közel 10 százalékot emelkedett a Masterplast részvényeinek árfolyama, amivel kismértékben alulteljesítő volt a magyar tőzsdén a papír a BUX indexhez képest, amely közel 14 százalékot erősödött ugyanezen időtávon.