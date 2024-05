Mémrészvények nagy napja: a Gamestop után újabb nagy nevet tépnek szét a befektetők

Folytatódik a mémrészvény őrület a tőzsdéken. A Gamestop emelkedése után az AMC részvényei is nagyot raliznak, annak ellenére, hogy a cég mintegy 250 millió dollár értékben bocsátott ki részvényeket. A mai napon már közel 200 százalékos pluszban is voltak a cég papírjai, a megnövekedett volatilitás miatt pedig a kereskedést már többször is fel kellett függeszteni az AMC részvényeivel - számolt be a CNBC