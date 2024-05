Helikopterbalesetben meghalt az iráni elnök

Ebrahim Raiszi iráni elnök és Hoszein Amirabdollahián külügyminiszter meghalt az őket szállító helikoptert ért balesetben vasárnap - jelentette a Mehr iráni félhivatalos hírügynökség hétfőn az MTI tudósítása szerint.

A bejelentést az alelnök, Mohszen Manszúri is megerősítette az X-en. Az iráni elnök és a külügyminiszter mellett más helyi tisztviselők is velük utaztak korábbi tudósítások szerint. A helikopter összes utasa életét vesztette - írja a Reuters neve elhallgatását kérő iráni forrásokra hivatkozva.

Az iráni törvények értelmében az átmeneti elnök az addigi első alelnök, Mohszen Mokber lesz.

Az iráni állami televízió vasárnap délután arról számolt be, hogy az Ebrahim Raiszi iráni elnököt szállító helikopter kényszerleszállást hajtott végre és baleset érte. A helyi média szerint az iráni elnök konvojában három helikopter volt, kettő épségben leszállt, de pont a Raiszit szállító jármű szenvedte a balesetet.

A helikopter vasárnap délután, feltehetően a rossz időjárási körülmények miatt, hedvidéki területen szenvedett balesetet az azeri határhoz közeli Varzekán városa mellett.

A mentőcsapatok egész éjjel hóviharral és nehéz terepviszonyokkal küzdöttek, hogy hétfőn kora reggel elérjék a roncsokat. Az állami televízió hétfőn kora reggel mutatott egy mentőcsapatot, amely fényvisszaverő kabátokat és fejlámpákat viselve, egy GPS-készülékkel, gyalogosan kutatták át a koromsötét hegyoldalt a hóviharban - írja a Reuters.

Egy nappal korábban Raiszi a szomszédos Azerbajdzsánban járt, hogy Ilham Alijev elnökkel együtt felavasson egy gátat.

Raiszi életrajza szerint 1960-ban született, eleinte iszlám klerikálisnak készült, de fiatal korában már aktívan elkezdett politizálni. Igazságügyi pályafutása 1981-ben kezdődött, és különböző pozíciókat töltött be, dolgozott ügyészként, ügyészhelyettesként és az Általános Ellenőrzési Hivatal vezetőjeként. A legfelsőbb vezető, Szejjed Ali Khamenei a különleges egyházi bíróság ügyészévé is kinevezte, majd 2004 és 2014 között Mahmoud Hasemi Sarúdi főbíró helyettese volt. Később, 2014-ben Irán főügyészévé nevezték ki, és ezt a tisztséget 2016-ig töltötte be, amikor lemondott.

2017-ben először indult el az elnöki posztért, de elbukta az államfőséget, majd 2021-ben választották meg. Hivatalba lépése óta több törvényen szigorított a vallási tanítások szerint, felügyelte a kormányellenes tüntetések véres leverését 2022-ban és '23-ban. Ezárkózott a világhatalmakkal való, iráni atomprogramról szóló tárgyalások folytatásától, de szoros kapcsolatot épített ki Oroszországgal és Kínával is.

Címlapkép forrása: Contributor/Getty Images