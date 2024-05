AI-pénztárcával újít egy startup, 10 millió dolláros befektetést szereztek

Az AI-alapú intelligens pénztárcát és vásárlási asszisztenst fejlesztő Kudos 10,2 millió dollárt gyűjtött egy finanszírozási körben - számolt be a Finextra. A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Financial IT 2024 A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

A 2001-ben alapított Kudos egy olyan alkalmazás és böngészőbővítmény, amely intelligens pénztárca-asszisztensként működik, amely képes ajánlani vagy automatikusan kiválasztani a legjobb bankkártyát a vásárlók számára, amelyet fizetéskor használhatnak a jutalmak és a készpénz-visszatérítés maximalizálása érdekében.

A közelmúltban a vállalat több új funkciót is bevezetett, köztük a MariaGPT-t, egy mesterséges intelligenciával működő kártyakereső eszközt, amelynek adatbázisában jelenleg több mint 3000 kártya található; és a Dream Wallet-t, amely automatikusan ajánl kártyákat a költési szokások alapján; valamint a Kudos Boostot, amely több mint 15 000 partner márkában, köztük a Walmartban és a Sephorában személyre szabott jutalmakat, kedvezményeket kínál.

Az új finanszírozással a tervek szerint a vállalat egy mesterséges intelligenciával működő, a kiadások optimalizálására vonatkozó információkat nyújtó központot indít, a MariaGPT-t általános célú személyes pénzügyi asszisztenssé bővíti, valamint egy olyan portált tervez, amely lehetővé teszi a tagok számára, hogy pontokkal foglaljanak repülőjegyeket.

A QED Investors vezette befektetési körhöz a The Points Guy alapítója, Brian Kelly, a Samsung Next, az SV Angel, a Precursor Ventures, a The Mini Fund, a Newtype Ventures és a Four Cities Fund is csatlakozott.

A Kudos több mint 200 000 regisztrált felhasználóval rendelkezik, és éves szinten 200 millió dolláros forgalom megy át rajta.

Financial IT 2024 A GenAI banki környezetben való hasznosításáról is szó lesz június 11-ei Financial IT konferenciánkon. Regisztráció és részletek itt!

Címlapkép forrása: Getty Images