Folytatódik a felvásárlási harc a bányacégért, egy héttel meghosszabbították a határidőt

Az Anglo American bányászati vállalat, közölte, hogy visszautasította a versenytárs BHP Group által tett harmadik felvásárlási ajánlatot. Ezzel párhuzamosan a két cég megegyezett abban, hogy a tárgyalásokra szabott határidőt további egy héttel meghosszabbítják.

Stuart Chambers, az Anglo American elnöke nyilatkozatot adott ki a londoni tőzsde weboldalán. Ebben kifejtette, hogy az igazgatótanács nyitott marad a további tárgyalásokra a BHP-val és annak tanácsadóival. Ennek érdekében kérték és kapták meg a PUSU (Put Up or Shut Up - tegyen konkrét ajánlatot vagy lépjen vissza) határidejének meghosszabbítását.

A vállalat hivatalosan is megerősítette, hogy elutasította a BHP harmadik ajánlatát, amely az részvényenként 29,34 fontot kínált volna, az április 23-i piaczáráskori részvényárfolyamok alapján.

A tárgyalások meghosszabbítása előtt a brit felvásárlási szabályok értelmében a BHP-nak londoni idő szerint délután 5 óráig lett volna lehetősége arra, hogy négy a hetes licitharc után hivatalos és végleges ajánlatot tegyen az Anglo Americanért.

