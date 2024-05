Miért szeretjük és miért haragszunk a mesterséges intelligenciára? Íme a válaszok

Nem minden AI típushoz viszonyulunk ugyanúgy. A mesterséges intelligencia alkalmazásával szembeni elvárások nagy mértékben függnek az AI autonómiájának és az ember-AI interakció mélységének mértékétől. Cikkünkben kategorizáljuk és bemutatjuk a különböző AI típusokat és kitérünk arra is, milyen viselkedési és érzelmi faktorok azok, amelyek meghatározzák a különböző AI típusokhoz való viszonyulásunkat. A generatív AI banki alkalmazásáról kiemelt helyen lesz szó június 11-ei Financial IT rendezvényünkön, regisztráció és részletek itt!

Amikor Alan Turing a második világháború után feltörte a németek - algoritmusokra épülő - titkosító berendezését, az Enigmát, ehhez egy (ma már a nevével fémjelzett) tesztet hozott létre. A Turing-teszt azt vizsgálja, hogy egy adott rendszer képes-e emberszerű viselkedésre. A tesztet először a poszt-háborús környezetben használták, főként olyan megtévesztő eszközök leleplezésére, mint az Enigma titkosító berendezés, rádió kapcsolatot zavaró berendezések. Majd az 1956-ban megrendezésre került Dartmouth konferencián már a gondolkodó gépek kerültek a középpontba. Azóta a mindennapjaink részévé váltak az okos digitális megoldások: támogatnak bennünket, kreatív funkciókat látnak el, de az emberszerűségüket a felhasználói elvárásaink alakítják vagy cáfolják. Cikkünk célja, hogy a felhasználói szemszöget előtérbe helyezve a mesterséges intelligencia emberszerűségét és a hozzá tartozó emberi elvárásainkat vizsgálja.

Ahogy a mindennapokban használt mesterséges intelligencia alkalmazások egyre szélesebb skálán mozognak, egyre több kutatás foglalkozik azzal a kérdéssel, hogy ezeket a rendszereket hogyan lehet a legjobban kategorizálni. A szempontok közé tartozhat az iparág szerinti elkülönítés, a mesterséges intelligencia felépítési struktúrája, de olyan szempontok is szóba kerülnek, amelyek a felhasználói szempontból különítik el ezeket a rendszereket.

Az egyik fő felhasználói szempont az AI autonómiája, vagyis hogy az AI megalkotója milyen módon határozza meg a döntési folyamatot: engedélyezi-e az AI-nak, hogy önálló döntéseket hozzon, az AI javaslatait mint tanácsokat kezeli, vagy szigorúan irányított keretek között alkalmazza azt. Ezen szempont alapján, az AI három szintjét különböztetjük meg:

létezik támogató,

teljesítménynövelő,

és a teljesen autonóm intelligencia.

Támogató AI rendszereknek számítanak azok a mesterséges intelligencia rendszerek, amelyek emberi beavatkozás nélkül hajtanak végre egyszerű feladatokat, rendkívül alacsony hibahatárral. Gyakran észrevétlenül siklik át a felhasználó ezeken a mesterséges intelligencia megoldásokon a megkönnyített felhasználói élmény eredményeként. Ilyenek az ajánló algoritmusok, például rendszámtábla leolvasó megoldások és navigációs rendszerek.

A teljesítménynövelő rendszereket további három alkategóriába soroljuk.

A segítő altípusok önállóan működő rendszereket foglalnak magukban, amik proaktívan kérnek segítséget az embertől, amennyiben hibát észlelnek. Ilyenek a HR területén az önéletrajzokat értékelő algoritmusok vagy az önvezető autók is. Az, hogy pontosan mikor lép interakcióba emberrel a rendszer, elsősorban jelenleg biztonsági és etikai kérdés.

Az informátor altípusú rendszerek proaktív emberi bevonódást várnak el és közvetlenül beépítik az embertől származó információkat a működésükbe. Ilyenek például az AI alapú vásárlást segítő robotok vagy banki chatbotok, amik főként információgyűjtésre fókuszálnak és ennek segítségével embert imitáló intelligens döntéseket hoznak.

A harmadik altípus, a kolléga típus, az emberrel való folyamatos interakciókra épül. Ezek a rendszerek általában visszajelzést és információt gyűjtenek az egész folyamat során, és képesek interaktív módon kommunikálni a felhasználóval. Egy jó példa erre a ChatGPT rendszere, amelynek célja, hogy emberszerűen konzultáljon a felhasználóval egy-egy adott témában.

Végül, az utolsó kategória a teljesen autonóm rendszerek, amelyek még messze vannak attól, hogy a mindennapi életben elterjedjenek. Nevük ugyan arra utal, hogy önállóak, ugyanakkor fontos pár kitételt tennünk velük kapcsolatban. Ezek a rendszerek nem rendelkeznek érzelmekkel, nem okosak a szó szoros értelmében, de komplex statisztikai modellekre építve egy sokszínű viselkedési spektrumon mozognak. Rendelkeznek már perszónával, vagyis a felhasználók karaktereket asszociálnak velük. Ez megtörténhet a beszédstílusuk alapján, vagy - amennyiben vizuális megjelenéssel bírnak, a külsejük révén. Ilyen rendszerek a virtuális Youtuber-ek, online tartalomgyártók, de már nagy divatházak is felhasználnak ilyen AI megoldásokat a termékeik bemutatásához.

Az AI típusai felhasználói szempontból: legfontosabb szempontként az AI önállósága és a felhasználóval való érintkezési pontjai játszanak szerepet.

Ugyan az AI rendszerek csoportosítását az autonómiájuk szintje alapján kezdtük el, de az emberek AI-hoz kötődő viszonyát és elvárásait egy másik szempont is nagyban meghatározza: hogy mikor és milyen formában érintkezünk ezekkel a rendszerekkel és mi ezeknek az interakcióknak a mélysége. Ilyen faktor lehet például az elkötelezettség mértéke (reciprocal engagement), az alkalmazás célja vagy az AI döntéshozatalban való aktivitásának mértéke. Bár a mesterséges intelligenciával, annak alkalmazásával és az AI alapú interakciókkal szembeni érzelmi reakciók és percepciók területe meglehetősen alulkutatott, ugyanakkor eddigi kutatások alapján vannak olyan kategóriákon átívelő faktorok, amelyeknek iparágtól és alkalmazási területtől függetlenül is kulcsfontosságú szerepük van. Ezen faktorok, amelyek az emberi döntéshozatal során nem csupán befolyásolják, de meg is határozzák a hajlandóságot, a szándékot és a magát mesterséges intelligencia használatát is, egyrészt a racionális, másrészt az egyre erősebben megjelenő érzelmi tényezőkből tevődnek össze.

Az AI használati hajlandóságát meghatározza az, hogy az ember mennyire érzi azt könnyen használhatónak, mennyire érzi hasznosnak azt a saját problémájának megoldására, továbbá, hogy milyen elvárásokkal kezdi el használni azt: milyen fokú teljesítményt vár az AI-tól és milyen várakozásai vannak az ügyben, hogy annak használata a felhasználó oldaláról mekkora erőfeszítést igényel. Ezek a tényezők nem csupán specifikusan az AI elfogadottsága kapcsán, hanem általánosságban minden új technológia használatánál meghatározó tényezők.

Ugyanakkor a racionalizált költség-haszon elemzésen túl - feltehetően pont az AI antropomorf jellemzői miatt - megjelennek a döntésben az érzelmi faktorok is. A használhatóságról kialakított percepció szorosan összefügg az attitűddel, az AI iránti pozitív és negatív érzelmekkel, ugyanakkor az emocionális faktorok közül kiemelkedik a bizalom és a társadalmi elvárások/szubjektív normák, mint kulcstényezők. Míg a bizalom ezesetben egy olyan szubjektív attitűd, amely lehetővé teszi az egyének számára, hogy olyan döntéseket hozzanak, amelyben sebezhetővé válnak, addig a szubjektív normák a technológia alkalmazására, vagy annak mellőzésére vonatkozó nyomás, elvárás a társadalom részéről. Felmerülhet a kérdés, hogy ezekhez az érzelmi faktorokhoz hogyan kapcsolódik a közbeszédben egyre felkapottabb fenyegetettség érzés - például annak az érzése, hogy az AI elveszi majd az egyén munkáját. Egy 28 európai országot lefedő tanulmányból kiderül, hogy ez a fenyegetettség érzés egyértelműen negatívan hat az AI elfogadására (Vu and Lim, 2021).

Ebből a fenyegetettség érzésből is eredhet, hogy az olyan AI alkalmazások területén, amely értékítéletet vagy interakciót foglal magába - mint például munkahelyi teljesítmény értékelés - az emberek részéről elvárás az empátia.

Több korábbi kutatás is feltárta, hogy ironikus módon pont a mesterséges (!) intelligenciától (!) várunk empátiát és ahol ezt úgy érezzük nem kaphatjuk meg, inkább az emberi interakciót preferáljuk.

Ugyanakkor vannak olyan helyzetek, amelyekben nem is helyettesíthető az emberi jelenlét. Ennek oka elsősorban nem a megvalósíthatóság, hanem az emberi hajlandóság (nyitottság) és az érzelmi faktorok. Olyan esetekben, amelyekben az érzelmi komfort, a spiritualitás és a tradíciók tiszteletben tartása és gyakorlása kulcsfontosságú volt, elutasították az AI integrálását a mindennapi működésbe - ilyen eset volt például a bordeaux-i borkészítés folyamatának optimalizálása vagy a tanulás segítése mesterséges intelligenciával egy vallásosabb közösségben. Mindkét esetben fontosabb szerepe volt a tradícióknak, mint a hatékonyságnak.

A mesterséges intelligenciához, annak autonómiájához és adaptációhoz való hozzáállás rendkívül árnyalt, egyre több racionális alapelven túlmutató, még felfedezetlen érzelmi összefüggéssel. A tudomány jelenlegi állása szerint az AI megítélése messze túlmutat a szűkebb értelemben vett technológiai funkcióján. Az elfogadását, integrálását és a vele szemben támasztott elvárásokat nagyon nagy mértékben befolyásolják az emberek hozzá fűződő érzelmi faktorai.

Az AI használhatósága alapvető, higiéniás faktorrá alakul és az AI kompetenciájába és társadalmi hatásába vetett bizalom, fenyegetettség érzés és szubjektív normák azok, amelyek valóban formálják majd az adaptáció ütemét és milyenségét.

