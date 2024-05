Nálunk nyitja meg első európai üzemét egy kínai cég, 970 millióval támogatja a kormány

Az elektronikai iparban a világ legjobbjai között emlegetett Fiberhome kínai vállalat Kisbéren hozza létre első európai üzemét, ahol optikai kábeleket fog gyártani – jelentette be Szijjártó Péter külgazdasági és külügyminiszter.

Az első ütemben körülbelül 6,5 milliárd forint értékű beruházást az állam 970 millió forinttal támogatja, így segítve elő 120 új munkahely létrehozását. A miniszter beszédében rámutatott, hogy kifejezetten modern beruházásról van szó, amely segít a hazai gazdaság technológiai színvonalának emelésében és amely tovább erősíti a mára 130 ezer embert foglalkoztató, tavaly több mint 11 ezer milliárd forintos termelési értéket produkáló magyar elektronikai szektort.

Beszélt arról is, hogy míg tizenöt évvel ezelőtt a világban végrehajtott beruházások 80 százalékát nyugati tőkéből finanszírozták, s csak 20 százalékát keletiből, mostanra ez az arány teljesen megfordult, ezért szavai szerint nem is csoda, hogy Európában rendkívül éles harc zajlik ezen beruházásokért. A keleti nyitás stratégiáját sikeresnek nevezte, emlékeztetve, hogy a kereskedelem és a beruházások terén is évről évre újabb rekordok dőlnek.

Kiváló eredménynek minősítette, hogy a közép-európai országok között Magyarországra jön a legtöbb kínai beruházás, így a német mellett mostanra a kínai gazdaság lett az, amely a leginkább meghatározza hazánk teljesítményét. A miniszter végezetül tudatta, hogy a magyar-kínai kereskedelmi forgalom értéke tavaly meghaladta a 12 milliárd dollárt, ami a legmagasabb az Európai Unión kívüli országok közül.

